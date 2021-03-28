Son Dakika | Cinayete kurban giden Necla Demirbaş toprağa verildi
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Son Dakika | Cinayete kurban giden Necla Demirbaş toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son Dakika | Cinayete kurban giden Necla Demirbaş toprağa verildi

Son dakika haberler... Aydın'da eski sevgilisi tarafından kalbine tabanca ile 4 el ateş edilerek öldürülen hastane çalışanı Necla Demirbaş, baba ocağında toprağa verildi.

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Aydın'da eski sevgilisi tarafından kalbine tabanca ile 4 el ateş edilerek öldürülen hastane çalışanı Necla Demirbaş, baba ocağında toprağa verildi. 5 yaşındaki kızı ve babasının gözleri önünde cinayete kurban giden talihsiz kadını son yolculuğunda mesai arkadaşları ve sevenleri yalnız bırakmadı.

Bugün öğlen saatlerinde Aydın'dan Yenipazar ilçesi Dereköy Mahallesi'ne getirilen Necla Demirbaş'ın cenazesi kendisi ile aynı ismi taşıyan ve 1987 yılında kanserden ölen annesi ile 1992 yılında trafik kazasında ölen üvey kardeşi İbrahim Demirbaş'ın yanına defnedildi. Cenaze törenine İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz, Aydın Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Onur Türkkan, Aydın Devlet Hastanesi Mali İşler Müdürü Mustafa Ali Kaptan, görev yaptığı hastanenin çalışanları, Hak İş Konfederasyonu ve Öz Sağlık İş Sendikası Aydın İl Başkanı Nefise Şahin, Aydın Devlet Hastanesi Destek Hizmetleri Müdürü Nur Karagöz, Dereköy Mahalle Muhtarı Durmuş Kaya, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Aile yakınlarından Şevki Birgilioğlu yaptığı açıklamada, "Çok üzülüyoruz. Kızımız genç yaşta gitti. Küçük yaşta çocuğu da kaldı. Onun için çok üzgünüz. Çok da iyi bir insandı. Allah rahmet eylesin" dedi.

Dereköy Mahalle Muhtarı Durmuş Kaya da "Böyle acı cinayetlerin bir daha yaşanmamasını istiyoruz. Böyle genç ölümlerin yaşanmamasını istiyoruz. Bu cenazenin buraya gelmesi bizi de üzdü. Köy olarak hepimizi üzdü. İnşallah böyle şeyler bir daha yaşanmaz" diye konuştu.

"Silah tutukluk yapmasa beni de öldürecekti"

Acılı baba Mithat Demirbaş, canlı olarak şahit olduğu olayı anlatırken gözleri doldu. Zanlının gözünün önünde defalarca kızına ateş ettiğini anlatan baba, silahın tutukluk yaptığını gördüğünü aksi takdirde kendisinin de öldürüleceğini belirtti. Demirbaş açıklamasında şunları söyledi: "Evlat acısı dayanılmaz bir acı. Devlet hastanesinde görevliydi. Dün saat bir buçukta onu arabayla eve getirdim. Evin önüne gelince arabayı park ettim. Yanımda oturuyordu. Torbaları falan vardı. Onları aldı arabadan indi. Evin apartmanın giriş kapısına doğru yürüdü. Ben de o arada arabadan indim arabanın kapısını kilitleyeyim diye uğraşıyordum. 2 el silah sesi duydum. Bu ses nereden geliyor acaba diye bir baktım ki benim kızın ensesini bastırmış, kafasına sürekli mermi sıkıyor. Ben oraya koşunca ateş etmeyi bıraktı. Kaçtı benden. Sonra 20-25 metre ileriye gidince kendi başına sıktı. Evlat acısını kimseye göstermesin Cenabı Allah. Başka bir şey demiyorum. Allah'ım taksiratını affetsin diyorum."

Yaşanan acı olayın ardından konuşan Aydın İl sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz ise "Necla kardeşimiz, kendisini tanıyan herkesin kalbinde taht kurmuş olan bir kardeşimizdi. Uzun zamandır da arkadaşlarımla beraber mesai paylaştığı bir kardeşimizdi. Biz şiddetin her türünü şiddetle kınıyoruz. Rabbim yakınlarına sabır versin. Biz sağlık müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı olarak bütün imkanlarımız ailenin emrinde. Üzerimize düşen her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Başımız sağ olsun" açıklamasında bulundu.

Olayın geçmişi

Acı olay, öğle saatlerinde Adnan Menderes Mahallesi 510 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce bir evlilik yapıp ayrıldığı belirtilen bir kız çocuğu annesi 31 yaşındaki Necla Demirbaş, bir süre önce 25 yaşındaki O.G. ile birlikte yaşamaya başladı. Necla Demirbaş ile birlikte yaşadığı O.G.'nin arası açılınca Demirbaş'ın mahkemeye başvurup uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Bugün öğle saatlerinde 09 ADD 377 plakalı aracı ile daha önce birlikte yaşadığı Necla Demirbaş'ın evinin önüne gelen O.G., yanında getirdiği tabancayla genç kadının kalbine 4 el ateş etti. Daha sonra sokağa çıkan O.G. arabasının yanına gelince aynı silahı bu defa başına dayayıp tetiğe bastı. Necla Demirbaş ile O.G. ayrı ayrı ambulanslarla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, Necla Demirbaş hayatını kaybetti, O.G.'nin de durumunun ağır olduğu ve şu anda cihaza bağlı olarak yaşadığı öğrenildi. - AYDIN

Son Dakika | Cinayete kurban giden Necla Demirbaş toprağa verildi
Son Dakika | Cinayete kurban giden Necla Demirbaş toprağa verildi
Son Dakika | Cinayete kurban giden Necla Demirbaş toprağa verildi
Son Dakika | Cinayete kurban giden Necla Demirbaş toprağa verildi
Son Dakika | Cinayete kurban giden Necla Demirbaş toprağa verildi
Son Dakika | Cinayete kurban giden Necla Demirbaş toprağa verildi
Son Dakika | Cinayete kurban giden Necla Demirbaş toprağa verildi
Son Dakika | Cinayete kurban giden Necla Demirbaş toprağa verildi
Son Dakika | Cinayete kurban giden Necla Demirbaş toprağa verildi
Son Dakika | Cinayete kurban giden Necla Demirbaş toprağa verildi
Son Dakika | Cinayete kurban giden Necla Demirbaş toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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