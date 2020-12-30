Son Dakika! Çin'den yola çıkan Sinovac'ın koronavirüs aşısı Türkiye'ye geldi
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Son Dakika! Çin'den yola çıkan Sinovac'ın koronavirüs aşısı Türkiye'ye geldi

30.12.2020 07:03 | Son Güncelleme: 30.12.2020 07:24
Son Dakika! Çin'den yola çıkan Sinovac'ın koronavirüs aşısı Türkiye'ye geldi

Son dakika! Dün, Çin'den yola çıkan Sinovac'ın koronavirüs aşısı bugün Türkiye'ye ulaştı. 3 milyon doz aşı Ankara Esenboğa Havalimanı'na geldikten sonra Sağlık Bakanlığı'nın deposuna nakledildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 14 günlük testin ardından aşılamaya geçileceğini belirtti.

Çin'den getirilen Sinovac corona virüs aşısının 3 milyon dozluk ilk bölümünü taşıyan Türk Hava Yolları'na ait "TK 6175" sefer sayılı "Boeing 777" tipi uçak, saat 05.44'te Esenboğa Havalimanı'na indi.

BAKANLIĞIN DEPOSUNA ULAŞTI

Konteynerler, uçaktan alındıktan sonra Sağlık Bakanlığı'nın deposuna nakledildi. Depoya ulaşan aşıların indirilmesine başlanacak.

14 GÜN TEST EDİLECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşılarımızı getiren uçak Esenboğa Havalimanımıza ulaştı. 14 gün sürecek testleri hemen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzda başlayacak. Testleri biter bitmez ise aşılama programımız Halk Sağlığı GM koordinasyonunda gerçekleşecek. Birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Çin'den yola çıkan Sinovac aşısı Türkiye'ye geldi
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