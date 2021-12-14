Son dakika haberi | CHP milletvekillerinden Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı davasına ilişkin açıklama

KONYA (AA) - CHP milletvekilleri Levent Gök ile Sezgin Tanrıkulu Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin davayla ilgili açıklama yaptı.

Konya Adliyesi önünde gazetecilere açıklama yapan CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, 4 ay önce ülkeyi derinden sarsan ve herkesi büyük üzüntüye boğan bir olayın ilk duruşması için geldiklerini söyledi.

CHP adına davayı takip ettiklerini ifade eden Gök, "Davadan tüm beklentimiz, kamu vicdanının tatmin olmasıdır. Bu açıdan akıllarda hiçbir soru kalmasın. Davanın adil bir şekilde, tarafsız bir şekilde sonuçlandırılmasını ve bir an önce sanıkların da mahkum olmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da yaşanan olaydan ders çıkarılması gerektiğini belirtti.

Dedeoğulları ailesinin yakınlarından Harun Rıfatoğlu, yargılama sonunda adaletin yerini bulacağına inandığını kaydetti.

Aile yakını Erol Şan da yaşananlardan dolayı çok üzgün olduklarını dile getirdi.

Olay

Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi'nde 30 Temmuz'da bir evde 7 kişinin ölü bulunduğu ihbarı üzerine adrese yönlendirilen sağlık ekipleri Dedeoğulları ailesinden 7 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirlemişti. Cinayet zanlısı Mehmet Altun 4 Ağustos'ta yakalanmıştı.

Olaydan sonra gözaltına alınan Altun ile azmettirici oldukları iddia edilen diğer 10 sanık hakkında hazırlanan iddianame Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.