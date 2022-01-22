Son Dakika: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı - Haberler
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Son Dakika: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Politika

Son dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş hakkında CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki geldi. Sosyal medyada paylaşım yapan Kılıçdaroğlu," On binlerce trolüne her türlü küfrü ettirir, sonra deyim paylaştı diye gazeteciye gece yarısı baskını yaptırır. Camide sanatçının dilini kopartacağını söyler. Kendisi uzun zamandır yok hükmünde olduğu için, gündem yaratma peşinde. Buralara kadar düştü zavallı." dedi.

Gazeteci Sedef Aktaş, bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söylediği sözler nedeniyle gözaltına alınmıştı. Savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Aktaş hakkında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da ilk tepki geldi.

"DEYİM PAYLAŞTI"

Sosyal medya hesabı aracılığıyla açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik olarak "On binlerce trolüne her türlü küfrü ettirir, sonra deyim paylaştı diye gazeteciye gece yarısı baskını yaptırır. Camide sanatçının dilini kopartacağını söyler. Kendisi uzun zamandır yok hükmünde olduğu için, gündem yaratma peşinde. Buralara kadar düştü zavallı." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı

"MİLLETİMİZ BU PROVOKASYONLARI DA ATLATACAKTIR"

Bir sonraki paylaşımında ise Kılıçdaroğlu, "Milletimiz ve ülkemiz bu provokasyonları da atlatıp, huzura, barışmaya yürümeyi bilecektir" dedi.

Son Dakika: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı

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Emre İliksiz
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Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Haber

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Yorumlar (3)
Murat Çalışan:Kemal Bey siz Milletin Oyu İle Seçilen Devlet Başkanına edilen Küfüre Hakarete Nasıl sahip çıkarsınız siz küfür ve hakaret etmeyi normalleştirirseniz yarında size ve ailinize küfür ederle sonrada kemal bey küfür ve hakareti normal karsılamıstı derler ben sizin bu açıklamalarınıza ibanamıyorum Cevap Yaz 7 18 Yayından Kaldır
Melih Kılaç:Şaşırdık mıİ? Hayııırrr! Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Tarık Ziya:Şaşırdık mı hayır. Körler sağırlar birbirini ağırlar. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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