Son Dakika | CHP'li Öztunç: Bakan Çavuşoğlu çok talihsiz bir açıklama yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son Dakika | CHP'li Öztunç: Bakan Çavuşoğlu çok talihsiz bir açıklama yaptı

Son Dakika | CHP'li Öztunç: Bakan Çavuşoğlu çok talihsiz bir açıklama yaptı
Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR - Haberler | Politika

Son dakika haberler... CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun turizmcilere aşı uygulamasıyla ilgili açıklamasını eleştirerek, "Bakan Mevlüt Çavuşoğlu dün çok talihsiz bir açıklama yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun turizmcilere aşı uygulamasıyla ilgili açıklamasını eleştirerek, "Bakan Mevlüt Çavuşoğlu dün çok talihsiz bir açıklama yaptı. Turist gelsin, diye 'Turisti gören herkesi aşılayacağız' diyor. Bu olmaz, bu yanlış bir söylemdir. Bu toplumu ikiye bölmektir" dedi.

Amasra'da bulunan bir maden şirketi, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır'ın şirketle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle itibarlarının zedelendiği iddiasıyla 1 milyon liralık tazminat davası açtı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Çakır'ı ziyaret ederek destek verdi. Destek açıklamasının sonrasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ali Öztunç, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun aşıyla ilgili açıklamalarını eleştirdi.

Öztunç, Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamasının yanlış bir söylem olduğunu belirterek, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün çok talihsiz bir açıklama yaptı. Turistlerle ilgili aşı ile ilgili bir açıklama yaptı. Turist gelsin diye turisti gören herkesi aşılayacağız diyor. Bu olmaz, bu yanlış bir söylemdir. Bu toplumu ikiye bölmektir. Burası Amasra, turistik bir kent, Amasra'ya hiç yabancı turist geliyor mu? Çok gelmiyor. Daha çok yerli turist geliyor. Ne olacak? Amasralı aşılanmayacak mı? Bu mudur sizin yönetim anlayışınız, böyle yönetim olur mu? Milletin aşıya ihtiyacı var bunlarında akla ihtiyacı var. Millete aşı lazım, kusura bakmasınlar bu açıklamayı yapanlara akıl lazım akıl. Bu akıl fukaralığıdır. O zaman herkes bir turist yakalasın kendisine aşı yaptırsın. Böyle bir acziyet olur mu?" diye konuştu.

Son Dakika | CHP'li Öztunç: Bakan Çavuşoğlu çok talihsiz bir açıklama yaptı
Son Dakika | CHP'li Öztunç: Bakan Çavuşoğlu çok talihsiz bir açıklama yaptı
Son Dakika | CHP'li Öztunç: Bakan Çavuşoğlu çok talihsiz bir açıklama yaptı
Son Dakika | CHP'li Öztunç: Bakan Çavuşoğlu çok talihsiz bir açıklama yaptı
Son Dakika | CHP'li Öztunç: Bakan Çavuşoğlu çok talihsiz bir açıklama yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

AK Parti'nin 'Yalan Üretim Merkezi' notuyla paylaştığı video silindi
AK Parti'nin "Yalan Üretim Merkezi" notuyla paylaştığı video silindi

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Engin Özkoç Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun
Magazin Tarkan Seda Sayan Nesrin Cavadzade İbrahim Tatlıses
Spor Cyle Larin Serdar Aziz Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son Dakika | CHP'li Öztunç: Bakan Çavuşoğlu çok talihsiz bir açıklama yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 16:11:22. #1.16#

title