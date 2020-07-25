Son Dakika: CHP Kurultayı'nda 3 aday yeterli imzayı bulamayınca Kılıçdaroğlu tek aday gösterildi
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Son Dakika: CHP Kurultayı'nda 3 aday yeterli imzayı bulamayınca Kılıçdaroğlu tek aday gösterildi

Son dakika: CHP Kurultayı'nda diğer adaylar gerekli imza sayısını bulamayınca Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığa tek aday olarak gösterildi.

25.07.2020 15:11 | Son Güncelleme: 25.07.2020 16:00

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı bugün 10.00'da başladı. Genel Başkan adaylığı için saat 15.00'e kadar verilen sürenin saat 17.00'ye kadar uzatılması talebi Başkanlık Divanı tarafından reddedildi. Aytuğ Atıcı, İlhan Cihaner ve Tolga Yarman yeterli imza sayısını bulamayınca Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlık için tek aday olarak gösterildi.

3 ADAY, 68 İMZAYI TOPLAYAMADI

Genel Başkan adaylığı için verilen süre doldu ve Kılıçdaroğlu dışında aday adayların hiçbiri gerekli olan 68 delegeden imza alamadı. Kılıçdaroğlu için adaylık imzalarını 80 CHP İl Başkanı verecek.

KILIÇDAROĞLU TEK ADAY

Bu gelişmenin ardından Divan Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun tek aday olduğunu açıkladı.

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Son Dakika: CHP Kurultayı'nda 3 aday yeterli imzayı bulamayınca Kılıçdaroğlu tek aday gösterildi

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