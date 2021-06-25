Son Dakika! CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgül Sütlü, partisinden istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı
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Son Dakika! CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgül Sütlü, partisinden istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Politika

Son dakika! CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgül Sütlü, partisinden istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı. Sütlü, açıklamasında "İnandığım değerleri açıkça ve yüksek sesle temsil etmek için Türkiye İşçi Partisi'ne katılıyorum" ifadelerini kullandı. Kadıgül böylece TBMM'de 3 milletvekili olan TİP'in dördüncü vekili oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan istifa, siyaset kulislerini hareketlendirdi. CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgül Sütlü, partisinden ayrıldığını ve Türkiye İşçi Partisi'ne katıldığını açıkladı.

"Hayatımın hem en zor hem en heyecanlı açıklamasını yapmak üzere huzurunuzdayım. Zor, çünkü bugün itibariyle çok sevdiğim evimden, beni eğitip bugünlere getiren partimden istifa etmiş bulunuyorum." diyen Kadıgül, CHP yönetimine ve yol arkadaşlarına herhangi bir ithamda bulunmayacağını belirtti.

TİP'İN VEKİL SAYISI 4 OLDU

Vekilin geçtiği TİP'in, TBMM'de 3 vekili bulunuyor. Barış Atay, Erkan Baş ve Ahmet Şık'tan sonra Kadıgül, partinin dördüncü milletvekili olarak Meclis'te yer alacak.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika! CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgül Sütlü, partisinden istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı
CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, partisinden istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne katıldığını açıkladı.
CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, partisinden istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne katıldığını açıkladı.
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü

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Son Dakika! CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgül Sütlü, partisinden istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı - Haberler
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