Son Dakika: Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 20 vekile ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığı'na sunuldu

Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 20 vekile ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki tezkere ise Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.