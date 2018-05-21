Son Dakika! CHP'de Toplu 'Liste' İstifası

Mersin'de milletvekili aday listelerine tepki gösteren il yönetimi ile 11 ilçe yönetiminin istifa kararı aldığı öğrenildi. 13 ilçesi bulunan Mersin'de sadece Anamur ve Tarsus ilçeleri istifa kararı almadı.

FİKRİ SAĞLAR LİSTE DIŞI KALDI

Mersin'de mevcut Milletvekilleri Fikri Sağlar ve Serdal Kuyucuoğlu da liste dışı kalmıştı. CHP örgütünün liste sıralamasında sadece Tarsus'lu adaylara yer verilmesini de eleştirdikleri belirtildi.

LİSTEYİ 16.15'DE TESLİM EDECEKLER

CHP Milletvekili Aday Listesini 16.15'de YSK'ya teslim edecek.