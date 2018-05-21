Son Dakika! CHP'de Toplu 'Liste' İstifası
Son Dakika! CHP'de Fikri Sağlar'ın yeniden milletvekili adayı gösterilmemesine tepki olarak Mersin'de il ve 11 ilçe örgütü istifa etti.
Mersin'de milletvekili aday listelerine tepki gösteren il yönetimi ile 11 ilçe yönetiminin istifa kararı aldığı öğrenildi. 13 ilçesi bulunan Mersin'de sadece Anamur ve Tarsus ilçeleri istifa kararı almadı.
FİKRİ SAĞLAR LİSTE DIŞI KALDI
Mersin'de mevcut Milletvekilleri Fikri Sağlar ve Serdal Kuyucuoğlu da liste dışı kalmıştı. CHP örgütünün liste sıralamasında sadece Tarsus'lu adaylara yer verilmesini de eleştirdikleri belirtildi.
LİSTEYİ 16.15'DE TESLİM EDECEKLER
CHP Milletvekili Aday Listesini 16.15'de YSK'ya teslim edecek.