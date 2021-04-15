Son dakika haberi! CHP Aydın Milletvekili Tezcan'ı silahla yaralayan sanığa, 6 yıl 15 gün hapis cezası verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! CHP Aydın Milletvekili Tezcan'ı silahla yaralayan sanığa, 6 yıl 15 gün hapis cezası verildi

Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ı silahla yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 6 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Elini önce kalbine sonra kravatına götürdü! CHP'li eski vekil canlı yayında fenalaştı
Elini önce kalbine sonra kravatına götürdü! CHP'li eski vekil canlı yayında fenalaştı
Kılıçdaroğlu'ndan 'fezleke' tepkisi: Hodri meydan
Kılıçdaroğlu'ndan 'fezleke' tepkisi: Hodri meydan

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ı silahla yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 6 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Aydın 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Alparslan Sargın, F.Y, İ.T. ve taraf avukatları katıldı. Bülent Tezcan ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar, önceki savunmalarının geçerli olduğunu belirterek beraatlerini istedi.

Yargılama sonunda hakim, sanıklardan Alparslan Sargın'a, "silahla yaralama" ve "silahla tehdit" suçlarından 6 yıl 15 gün hapis ve 9 bin lira ceza verdi.

Sanıklardan F.T'ye "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 3 ay 22 gün, İ.T'ye "suçluyu kayırma" suçundan 6 ay hapis cezası verildi. F.T. ve İ.T'ye verilen hapis cezaları paraya çevrildi.

Duruşma sonrası açıklama yapan Tezcan'ın avukatı Celal Çelik, mahkemeye eylemin adam öldürmeye teşebbüs olarak değerlendirilmesi gerektiğini birkaç kez söylediklerini fakat olayın silahla yaralama olarak değerlendirildiğini belirterek verilen cezanın yeterli olmadığını savundu.

Açıklama esnasında CHP milletvekilleri Süleyman Bülbül, Hüseyin Yıldız, Murat Bakan, Mahir Polat, Burak Erbay, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır ve CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin de yer aldı.

Olay

O dönem CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü olan Bülent Tezcan'ın, Aydın'daki restoranda 29 Ekim 2016'da parti üyeleriyle yemekte bir araya geldiği sırada silahla yaralanmıştı. Zanlı Alparslan Sargın, Kuşadası ilçesinde yakalanmıştı. Zanlının arkadaşı F.Y. teslim olmuş, soruşturma kapsamında İ.T. de gözaltına alınmıştı. Alparslan Sargın, 2 Kasım'da tutuklanmış, diğer zanlılar ise serbest bırakılmıştı. Alparslan Sargın, 12 Mayıs 2017'de adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca saldırıya ilişkin hazırlanan iddianamede, Alparslan Sargın hakkında "silahla hayati tehlike geçirecek şekilde yaralama ve zincirleme tehdit" suçundan 5 ila 15 yıl hapis cezası istenmişti.

Soruşturma kapsamında F.Y. hakkında "suç delillerini gizleme ve yok etme", İ.T. hakkında da "suçluyu kayırma" suçlarından hapis cezaları talep edilmişti.

Son dakika haberi! CHP Aydın Milletvekili Tezcan'ı silahla yaralayan sanığa, 6 yıl 15 gün hapis cezası verildi
Son dakika haberi! CHP Aydın Milletvekili Tezcan'ı silahla yaralayan sanığa, 6 yıl 15 gün hapis cezası verildi
Son dakika haberi! CHP Aydın Milletvekili Tezcan'ı silahla yaralayan sanığa, 6 yıl 15 gün hapis cezası verildi
Son dakika haberi! CHP Aydın Milletvekili Tezcan'ı silahla yaralayan sanığa, 6 yıl 15 gün hapis cezası verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Antony Blinken Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Canan Ergüder Caner Cindoruk Mustafa Üstündağ
Spor Arda Turan Cenk Tosun Yılmaz Vural Rachid Ghezzal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Chp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! CHP Aydın Milletvekili Tezcan'ı silahla yaralayan sanığa, 6 yıl 15 gün hapis cezası verildi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 14:28:46. #1.16#

title