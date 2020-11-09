Son Dakika | Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(İzmir'deki deprem) Vatandaşlarımızın kira, taşınma, eşya yardımı ve barınma ihtiyaçlarına ilişkin talepleri...
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Son Dakika | Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(İzmir'deki deprem) Vatandaşlarımızın kira, taşınma, eşya yardımı ve barınma ihtiyaçlarına ilişkin talepleri...

09.11.2020 15:09 | Son Güncelleme: 09.11.2020 15:12
Son Dakika | Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:

Son dakika gündem haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(İzmir'deki deprem) Vatandaşlarımızın kira, taşınma, eşya yardımı ve barınma ihtiyaçlarına ilişkin talepleri alınmaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(İzmir'deki deprem) Vatandaşlarımızın kira, taşınma, eşya yardımı ve barınma ihtiyaçlarına ilişkin talepleri alınmaktadır. Yaklaşık 3 bin 900 başvuru alınmış ve ihtiyaçlar hızlı bir şekilde karşılanmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Albay

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