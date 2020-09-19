Son Dakika | Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Diyarbakır'ın Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde yeni millet... Bir son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Diyarbakır'ın Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde yeni millet bahçeleri yapacağız. Bağlar'da 88 bin, Kayapınar'da 38 bin metrekarelik alanda yapılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Diyarbakır'ın Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde yeni millet bahçeleri yapacağız. Bağlar'da 88 bin, Kayapınar'da 38 bin metrekarelik alanda yapılacak." Kaynak: AA