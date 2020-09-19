Son Dakika | Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Diyarbakır'ın Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde yeni millet...
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Son Dakika | Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Diyarbakır'ın Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde yeni millet...

Bir son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Diyarbakır'ın Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde yeni millet bahçeleri yapacağız. Bağlar'da 88 bin, Kayapınar'da 38 bin metrekarelik alanda yapılacak.

Son Dakika | Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:
19.09.2020 16:05 | Son Güncelleme: 19.09.2020 16:09

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "Diyarbakır'ın Bağlar ve Kayapınar ilçelerinde yeni millet bahçeleri yapacağız. Bağlar'da 88 bin, Kayapınar'da 38 bin metrekarelik alanda yapılacak."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

AA Editörü - Hasan Namlı
Hasan Namlı
AA Editörü
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