Bakan Kurum: "42 millet bahçemizi bitirdik"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde 42 millet bahçesini tamamladıklarını belirterek, "Diğerlerini de etaplar halinde 2023 yılına kadar bitirmek suretiyle kişi başı yeşil alan miktarını tüm ülke genelinde arttıracak ve OECD verileri olan 15 metrekareye eriştirecek...