Bakan Kurum: "42 millet bahçemizi bitirdik"
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Bakan Kurum: "42 millet bahçemizi bitirdik"

26.09.2020 13:13 | Son Güncelleme: 26.09.2020 13:20

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde 42 millet bahçesini tamamladıklarını belirterek, "Diğerlerini de etaplar halinde 2023 yılına kadar bitirmek suretiyle kişi başı yeşil alan miktarını tüm ülke genelinde arttıracak ve OECD verileri olan 15 metrekareye eriştirecek...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde 42 millet bahçesini tamamladıklarını belirterek, "Diğerlerini de etaplar halinde 2023 yılına kadar bitirmek suretiyle kişi başı yeşil alan miktarını tüm ülke genelinde arttıracak ve OECD verileri olan 15 metrekareye eriştirecek adımları atacağız." dedi.

Kurum, Gaziantep'teki temasları kapsamında Şehitkamil ilçesinde yapımı devam eden millet bahçesinde incelemede bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Kurum: '42 millet bahçemizi bitirdik'
Bakan Kurum: '42 millet bahçemizi bitirdik'
Bakan Kurum: '42 millet bahçemizi bitirdik'
Bakan Kurum: '42 millet bahçemizi bitirdik'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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