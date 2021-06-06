Son Dakika! Bakan Kurum'dan deniz salyası sorununun çözümüne ilişkin açıklama: Marmara ve Boğaz'da gereken adımları atacağız
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika! Bakan Kurum'dan deniz salyası sorununun çözümüne ilişkin açıklama: Marmara ve Boğaz'da gereken adımları atacağız

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Son dakika! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan deniz salyası sorununun çözümüne ilişkin açıklamalarda bulundu. "Marmara ve Boğaz'da gereken adımları atacağız." diyen Kurum, 91 ayrı noktadan numune alındığını ve analizlerine başlandığını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Belediyeler Birliğince düzenlenecek "Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı"na katılmak için Koceali'ne gitti. Son dönemde ortaya çıkan ve endişe yaratan görüntülere sebebiyet veren deniz salyası sorununa ilişkin açıklamalarda bulunan Kurum, "Çalışmalarımızı yerinde görmek çözüm önerilerine ilişkin çalışmalarımızı yapmak üzere geldik. Bir toplantı düzenleyeceğiz. Öncesinde çalıştayımızla sürece başladık. Diğer taraftan üniversitelerimiz ve bilim insanlarımızla yürüttüğümüz faaliyetlerimiz var. Çalışmalarımızı başlattık." dedi.

"91 AYRI NOKTADAN ALINAN NUMUNELER İNCELENİYOR"

"91 ayrı noktadan numuneler aldık." diyen Bakan Kurum, açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Alınması gereken acil ve uzun vadeli planlarımızı belediyelerimiz, valililerimiz, Marmara kıyısındaki STK'lar ve sanayi kuruluşlarımızla eylem planları çerçevesinde yatırımlarımızı yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Marmara'mız için adımlarımızı atacağız.

"MARMARA'YI KADERİNE TERK ETMEYECEĞİZ"

Marmara'mızı koruma altına alacağız. Yapılması gereken tüm adımları atacağız. Afet Yönetim Planı çerçevesinde Marmara koruma altına alınacak. 7 gün 24 saat esasıyla çalışarak müsilaj sorununu ortadan kaldıracağız. Katılımcı bir eylem planıyla mücadele edeceğiz. Marmara'yı kaderine terk etmeyeceğiz.

700 bilim insanı, STK katıldı, fikir ve önerilerini paylaştılar. İnşallah hep birlikte bir afet yönetim planı çerçevesinde Marmara'mızı koruyacağız ve koruma altına alacağız. İklim değişiyor ve etkilerini her yerde hissediyoruz. Bu eylem planlarımızın çerçevesinde atılması gereken adımları atacağız. Cumhurbaşkanımızın çevre hassasiyeti çok yüksek, çok şanslıyız. Tüm desteği belediyelere vermek suretiyle bu süreci halledeceğiz. 7 gün 24 saat çalışmalarımızı göreceksiniz.

"3 YIL İÇİNDE GEREKEN ADIMLARI ATACAĞIZ"

3 yıl içinde gereken adımları atıp Marmara'yı kurtaracağız. Sayın Cumhurbaşkanımız tüm çevre projelerimize destek veriyor. Tüm adımları oluşturacağımız koordinasyon grubunda tartışacağız. Çevre Komisyonumuz, valililerimiz burada... Oluşturacağımız internet sitesinden de vatandaşlarımızı bilgilendireceğiz. Geleceğimizi kurtaracak adımları atacağız. Herkes taşın altına elini koydu.

Katı atıktan karasal çöplere sanayi yatırımlarına bu alanın izlenmesine acil eylem planı çerçevesinde alanın korunması ve deniz çöplerinin toplanmasına ilişkin adımlar atılacak. Zaten biz sürekli üniversitelerimizle işbirliği içindeyiz. Deniz suyu sıcaklığının Ege Denizi'ne göre arttığı tespitleri var. Arkadaşlarımız numuneler aldı. Test ettik, eylem planını oluşturduk."

Son Dakika! Bakan Kurum'dan deniz salyası sorununun çözümüne ilişkin açıklama: Marmara ve Boğaz'da gereken adımları atacağız
Son dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 'Marmara Denizi Eylem Planı'nın uygulanmasına ilişkin genelge yayımladı
Son dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanlığı "Marmara Denizi Eylem Planı"nın uygulanmasına ilişkin genelge yayımladı
Marmara'da deniz salyasının kıyıları kaplama anı 30 saniyelik hızlandırılmış bir videoya yansıdı
Marmara'da deniz salyasının kıyıları kaplama anı 30 saniyelik hızlandırılmış bir videoya yansıdı
Son dakika haber | Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 'Marmara Denizi Eylem Planı''nı açıkladı: (2)
Son dakika haber | Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Marmara Denizi Eylem Planı'"nı açıkladı: (2)
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Memduh Büyükkılıç
Magazin Ezgi Mola Fahriye Evcen Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Roland Garros Aziz Yıldırım Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika! Bakan Kurum'dan deniz salyası sorununun çözümüne ilişkin açıklama: Marmara ve Boğaz'da gereken adımları atacağız - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 21:10:04. #1.15#

title