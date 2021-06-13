Son dakika! Çatıda mahsur kalan yavru kargayı itfaiye kurtardı
Son dakika haberler: Amasya'nın Taşova ilçesinde bir binanın çatısında mahsur kalan yavru kargayı itfaiye ekipleri kurtardı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde bir binanın çatısında mahsur kalan yavru kargayı itfaiye ekipleri kurtardı.
Yemişen Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın çatısında ayağının ipe dolaşması sonucu mahsur kalan yavru kargayı gören mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine çatıya çıkan itfaiye ekipleri, mahsur kalan yavru kargayı kurtararak, yaralı kanadını tedavi etti.
İtfaiye ekipleri, yem ve su verdikleri kargayı daha sonra doğaya bıraktı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk