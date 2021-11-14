Son dakika: Çarşamba'da ev yangını - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Çarşamba'da ev yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: Çarşamba'da ev yangını

Son dakika haberi: Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan yangın sonucu, bir ev kullanılamaz hale geldi.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan yangın sonucu, bir ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Çarşamba ilçesi Ağcagüney Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Yunus Çalışkan'a ait evde kalorifer bacasından çıkan kıvılcımın çatıyı tutuşturması sonucu yangın meydana geldi. Alevler kısa sürede evin her tarafını sardı. Yaklaşık 30 dakika içerisinde evin tamamının kullanılamaz hale gelirken, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sonucu herhangi bir can kaybının veya yaralanmanın olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Son dakika: Çarşamba'da ev yangını

Son dakika: Çarşamba'da ev yangını

Son dakika: Çarşamba'da ev yangını

Son dakika: Çarşamba'da ev yangını

Bağcılar'da bulunan 4 katlı bir binanın en üst katında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Bağcılar'da bulunan 4 katlı bir binanın en üst katında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title