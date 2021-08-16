Son Dakika | Camından yola savrulduğu otomobil üzerine düşen Bedirhan öldü
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Son Dakika | Camından yola savrulduğu otomobil üzerine düşen Bedirhan öldü

Son Dakika | Camından yola savrulduğu otomobil üzerine düşen Bedirhan öldü
Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin - Haberler | Güncel

Son dakika haber... ANTALYA'da, N.K.T.'nin (13) ailesinden izinsiz alıp kullandığı otomobil, refüje çarpıp takla attı.

ANTALYA'da, N.K.T.'nin (13) ailesinden izinsiz alıp kullandığı otomobil, refüje çarpıp takla attı. Bu sırada yan koltukta oturan 15 yaşındaki Bedirhan Şirazi, aracın penceresinden yola savruldu. Otomobilin üzerine düştüğü Şirazi, olay yerinde yaşamını yitirdi. Durumu haber alıp gelen yakınları, sinir krizi geçirdi.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Kepez'e bağlı Gazi Mahallesi Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi ile 6576 sokağın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Gazi Mahallesi'nde oturan N.K.T., yakınlarına ait otomobili habersiz aldı. N.K.T., bir süre sonra mahallede arkadaşı olan Bedirhan Şirazi'yi (15) yanına alarak, araçla sokaklarda gezmeye başladı. Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi üzerine geldikleri sırada N.K.T. aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce kavşakta bulunan refüje çarptı, ardından yan yattı.

OTOMOBİLİN DIŞINA SAVRULDUBu sırada aracın yolcu koltuğunda oturan Bedirhan Şirazi, otomobilin dışına savruldu. Devrilen otomobil, Şirazi'nin üzerine düştü. Kazayı görenler, çocuğun üzerine düşen aracı kaldırdı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Bedirhan Şirazi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Durumu haber alıp gelen yakınları, sinir krizi geçirdi. Zaman zaman yerde yatan çocuğa sarılarak gözyaşı döken iki ağabeyini, olay yerine gelen diğer yakınları teskin etmeye çalıştı. İki genç, uzun süre ağıt yaktı. Kazada yaralanan sürücü çocuk N.K.T. ise hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kaza alanını güvenlik şeridiyle çevirdi. Yapılan incelemenin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


Son Dakika | Camından yola savrulduğu otomobil üzerine düşen Bedirhan öldü
Son Dakika | Camından yola savrulduğu otomobil üzerine düşen Bedirhan öldü
Son Dakika | Camından yola savrulduğu otomobil üzerine düşen Bedirhan öldü
Son Dakika | Camından yola savrulduğu otomobil üzerine düşen Bedirhan öldü
Son Dakika | Camından yola savrulduğu otomobil üzerine düşen Bedirhan öldü
Son Dakika | Camından yola savrulduğu otomobil üzerine düşen Bedirhan öldü
Son Dakika | Camından yola savrulduğu otomobil üzerine düşen Bedirhan öldü
Son Dakika | Camından yola savrulduğu otomobil üzerine düşen Bedirhan öldü
Son Dakika | Camından yola savrulduğu otomobil üzerine düşen Bedirhan öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman Ekin

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