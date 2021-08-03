Son dakika! ÇALILIK ALANDA KORKUTAN YANGIN
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! ÇALILIK ALANDA KORKUTAN YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın korku yarattı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın korku yarattı. Yangın, mahalle halkı ve itfaiyenin çabasıyla yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Çıplaklı Mahallesi Taşhöyük mevkiinde saat 15.45 sularında yükselen dumanı gören mahalleli, kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çalılık alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle anız tarlalarına sıçrayınca alevler bir anda yerleşim alanına doğru yöneldi. Yangın, itfaiye ekipleriyle birlikte vatandaşların çabasıyla kontrol altına alındı.

Son dakika! ÇALILIK ALANDA KORKUTAN YANGIN
Son dakika! ÇALILIK ALANDA KORKUTAN YANGIN
Son dakika! ÇALILIK ALANDA KORKUTAN YANGIN
Son dakika! ÇALILIK ALANDA KORKUTAN YANGIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Mehmetçik, yangında evi yıkılan vatandaşın altınlarını bulup teslim etti
Mehmetçik, yangında evi yıkılan vatandaşın altınlarını bulup teslim etti
Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde (8)
Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde (8)
Emniyet, Antalya ve Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına 112 TOMA ile destek veriyor
Emniyet, Antalya ve Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına 112 TOMA ile destek veriyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Tanju Özcan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Jülide İskenderoğlu
Magazin Yusuf Güney Diana Spencer Çağatay Akman Prens William
Spor Eda Erdem Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! ÇALILIK ALANDA KORKUTAN YANGIN - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 19:01:38. #1.16#

title