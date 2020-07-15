Son dakika! Çaldıran'da 15 Temmuz etkinliği
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Son dakika! Çaldıran'da 15 Temmuz etkinliği

Son dakika gelişmesine göre Van'ın Çaldıran ilçesinde 15 Temmuz 2016 tarihinde yapılan FETÖ terör örgütünün kalkışmasının 4. yıl dönümü nedeniyle program düzenlendi.

Son dakika! Çaldıran'da 15 Temmuz etkinliği
15.07.2020 22:35 | Son Güncelleme: 15.07.2020 22:39

Van'ın Çaldıran ilçesinde 15 Temmuz 2016 tarihinde yapılan FETÖ terör örgütünün kalkışmasının 4. yıl dönümü nedeniyle program düzenlendi.

Çaldıran ilçesinde ilk etkinlik bugün saat 10.00'da Çaldıran İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce 15 Temmuz bisiklet ve kros yarışması ile başladı. Program, Merkez Camii'nde kılınan akşam namazının ardından protokol topluca hükümet konağı önüne gelerek bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından devam edildi. Burada bir konuşma yapan Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, "15 Temmuzda FETÖ terör örgütünün darbe kalkışması ihanet ve işgal girişiminin bertaraf edilmesinin 4. yıl dönümünde unutulmasına, unutturulmasına ve ihanetin üzerinin örtülmesine izin verilmemesi adına milli hafızalarımızı canlı tutmak için huzurunuzda bulunmaktayız. Dinimizin, devletimizin ve milletimizin düşmanı elebaşı Pensilvanya'daki FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki işgal ve isyan ile darbe kalkışmasının tarihin çöplüğüne gömülüşünün 4. yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz, demokrasi mücadelesini destekleyen tüm vatandaşların direnişi hukuk devletinin hak ve özgürlüklerin zaferidir. Milli iradenin zaferidir. Demokrasinin zaferidir. Hakla batılın savaşı sonucunda hakkın galip gelmesidir ve 15 Temmuz milletimizin, ülkemizin geleceğine ve kendi karar verme yetkisine sahip çıktığının en önemli göstergesidir. FETÖ ve tetikçileri efendilerinin emriyle Peygamber ocağı kahraman ordumuzun ay yıldızlı üniforması altına gizlenerek milletin parasıyla alınan silahları alçakça millete çevirmekten bir an tereddüt etmemişlerdir. 251 şehidimiz, 2193 gazimiz olmuştur. 15 Temmuz hain kalkışmada canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anarken gazilerimize sağlık sıhhat diliyorum" dedi.

Daha sonra bir konuşma yapan Çaldıran Kaymakamı Adem Can, "Tarihi anlı şanlı zaferlerle dolu ülkemizin tarihine maalesef 15 Temmuz bir kara leke olarak katılmıştır. FETÖ'cü ve buna destek veren iç ve dış güçler topyekün ülkemizi sadece siyasi görüşümüzü ya da iktidarımızı değil vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı, ezanımızı, birliğimizi, dirliğimizi ve demokrasimizi hedef almışlardır. Ülkemiz çok değişik saflardan geçmiş çok darbeler görmüş ancak hiçbirinde Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalanmamıştır. Kendi uçağıyla, kendi silahıyla, kendi mermisi ile vurulmamıştır. O gün orada Mecliste bulunan milletin hür iradesiyle seçtiği her siyasi görüşü temsil eden tüm milletin vekilleri idi. Belki yeni bir fetret devri belki 100 yıl sürecek bir kaosun ilk fırtınası servis ediliyordu. Ülke ve devlet teslim alınacaktı. Millet esir alınacak birbirine kırdıracaktı. Ancak aziz milletimiz bunlara fırsat vermemiştir. Bu duygu düşüncelerle başta Mustafa Kemal Atatürk, 251 şehidimizi rahmetle anarken gazilerimize sağlık dolu ömürler diliyorum" şeklinde konuştu.

Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Kürtçe Mevlid-i Şerif'in okunmasının ardından, sinevizyon gösterisi ve şiirlerin okunmasının ardından etkinlik gece saat 00.13'te salanın okunması ile sona erecek.

Törene Çaldıran Kaymakamı Adem Can, Belediye Başkanı Şefik Ensari, Cumhuriyet savcıları Mehmet Recep Kantarmış, Kemal Doğtekin, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, Garnizon Komutan Piyade Albay Özkan Kantemir, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Ece, İlçe Müftü Vekili M. Emin Avcı, siyasi parti temsilcileri ile STK temsilcileri ve çok sayıda halk katıldı. - VAN

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Kaynak: İHA

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