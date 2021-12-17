"Kız arkadaşıma laf attın" kavgası feci bitti! 21 yaşındaki genci kalbinden bıçaklayarak öldürdüler
Antalya'nın Serik ilçesinde önceki gece saat 01.30 sularında çıkan kavga feci sonuçlandı. 21 yaşındaki Volkan Yılmaz, kalbinden aldığı bıçak darbesi nedeniyle hayatını kaybetti. Yılmaz'ın vefatı, duyan herkesi yasa boğdu. Diğer yandan kavganın, Volkan Yılmaz'ın kız arkadaşına laf atılması nedeniyle çıktığı öne sürüldü.
Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Atatürk caddesinde gece 01: 30 sıralarında Volkan Yılmaz ile S. A. (24) ve F. D. (23) arasında tartışma çıktı. Çıkan kavga sonrası kalbinden bıçak darbesi alan Yılmaz yere yığıldı.
Olayı fark eden vatandaşlar 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesine götürülen Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gencin öldürülmesi olayına karıştığı belirtilen S. A. ve F. D. gözaltına alındı. Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Antalya adlı tıp kurumuna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Feci olayın detayları da ortaya çıktı. Buna göre Volkan Yılmaz, kız arkadaşıyla geçerken kafede oturan Süleyman A. (24), Fikret D. (23) ve Ahmet A. (23) iddiaya göre laf attı. Kız arkadaşını eve bıraktıktan sonra arkadaşlarını da yanına alan Volkan Yılmaz, kafeye geldi. Kafenin önünde Volkan Yılmaz ile bu 3 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, taraflar birbirlerine bıçakla saldırdı. Yılmaz, kavga sırasında aldığı bıçak darbesi nedeniyle öldü.
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri