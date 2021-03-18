Son Dakika: Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 şüpheli Emniyet operasyonuyla Hatay'da yakalandı
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Son Dakika: Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 şüpheli Emniyet operasyonuyla Hatay'da yakalandı

18.03.2021 15:13 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:14
Son Dakika: Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 şüpheli Emniyet operasyonuyla Hatay'da yakalandı

Son dakika: Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 şüpheli, emniyetin operasyonuyla Hatay'da yakalandı. Yürütülen çalışmalar neticesinde teröristlerin Kırıkhan ilçesindeki bir çiftlik evinde saklandıkları öğrenildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Yılbaşından bugüne kadar PKK'nın 26 terör eylemini engelledik. Hatta birisini de bu sabah engelledik." şeklindeki açıklamasının ayrıntıları belli oldu. Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 zanlı, emniyetin operasyonuyla Hatay'da gözaltına alındığı öğrenildi.

ÇİFTLİK EVİNDE SAKLANIYORLARMIŞ

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG mensuplarının ülkeye illegal yollardan girerek Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki çiftlik evinde saklandıkları tespit edildi.

Son Dakika: Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 şüpheli Emniyet operasyonuyla Hatay'da yakalandı

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda güvenlik güçleri ile örgüt mensupları arasında çıkan silahlı çatışmada Suriye uyruklu E.K. yaralı, M.K. sağ yakalandı. Şüphelilerin, büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlendi. Bölgede operasyonlar sürüyor.

Son Dakika: Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 şüpheli Emniyet operasyonuyla Hatay'da yakalandı

40 YILDIR MÜCADELE EDİLİYOR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla Gölbaşı Vilayetler Evi'nde şehit aileleriyle bir araya geldi. Soylu, 40 yıldır mücadele edilen PKK'nın tarihinde en çok dış destek aldığı dönemi yaşıyor olmasına rağmen, içerideki silahlı terörist sayısının 300'ün altına indiğini aktaran Soylu, örgütten kaçıp teslim olanlar ile ikna edilip teslim olanların örgüte katılanların 5 katı olduğunu söyledi.

"26 TERÖR EYLEMİNİ ENGELLEDİK"

Bakan Soylu, "Bir teröristi de bu sabah engelledik. 4 kişi örgüte katıldı. Bunun sadece 2'si yurt içinden 2'si Almanya'dan. Buna rağmen 35 kişi ikna yoluyla teslim oldu. 878 kilogram patlayıcı ele geçti, bunların 42 kilogramı plastik patlayıcı" dedi.

Son Dakika: Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 şüpheli Emniyet operasyonuyla Hatay'da yakalandı
Son Dakika: Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındaki 2 şüpheli Emniyet operasyonuyla Hatay'da yakalandı
Haber Yorumları (3)
MANUEL: secim yakindir boyle habsrler yaptiklarina gore
Cevap Yaz Yayından Kaldır
UA 34: SAYIN SÜLEYMAN SOYLU VE EMNİYETİ KUTLARIZ!
Cevap Yaz 2 22 Yayından Kaldır
MÜCAHİT: Faizi artırırsak başımıza daha büyük musibetler gelecek. Bunlar Allah cc kayırması.
Cevap Yaz 17 5 Yayından Kaldır
500
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