Son Dakika: BÜYÜKÇEKMECE GÖLÜ SİSTEN KAYBOLDU
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Son Dakika: BÜYÜKÇEKMECE GÖLÜ SİSTEN KAYBOLDU

Gelen son dakika haberine göre Büyükçekmece'de sis, sürücülere zor anlar yaşatırken, Büyükçekmece Gölü'nün üzerine düşen sis ise güzel ortaya güzel görüntüler çıkardı.

02.09.2020 10:16 | Son Güncelleme: 02.09.2020 10:23

Büyükçekmece'de sis, sürücülere zor anlar yaşatırken, Büyükçekmece Gölü'nün üzerine düşen sis ise güzel ortaya güzel görüntüler çıkardı.

İstanbul'da sabahın ilk saatlerinde bazı noktalarda sis etkili oldu. Büyükçekmece ve Beylikdüzü gibi noktalarda etkisini arttıran sis, görüş mesafesini düşürdü. Sürücüler sisli havada zorluk yaşarken, sis saat 09.00'dan itibaren etkisini kaybetti.

Büyükçekmece'nin göl ve sahil bölgelerinde daha etkili olan sis, ortaya güzel manzaralar çıkardı. Büyükçekmece Gölü'nün yüzeyini tamamen kapsayan sis bulutu, görenleri büyüledi.

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Son Dakika: BÜYÜKÇEKMECE GÖLÜ SİSTEN KAYBOLDU

Kaynak: DHA

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