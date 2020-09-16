BÜYÜKÇEKMECE'DE SOKAKTA NİŞAN EĞLENCESİ
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BÜYÜKÇEKMECE'DE SOKAKTA NİŞAN EĞLENCESİ

Tedbirleri hiçe saydılar, sokak ortasında nişan eğlencesi yaptılarHaber İSTANBUL,(DHA)- BÜYÜKÇEKMECE'de, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak sokakta nişan eğlencesi düzenlediler.

16.09.2020 09:29 | Son Güncelleme: 16.09.2020 09:44

Tedbirleri hiçe saydılar, sokak ortasında nişan eğlencesi yaptılar

Haber İSTANBUL,(DHA)- BÜYÜKÇEKMECE'de, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak sokakta nişan eğlencesi düzenlediler. Ne maske ne de sosyal mesafenin gözetildiği eğlence cep telefonunu kamerasına yansıdı.

Koronavirüs salgınında yeni vakalarda yükseliş sürerken düğün, nişan gibi etkinliklere kısıtlama getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgede, ülke genelinde maskesiz dolaşmak yasaklandı. Tüm alınan koronavirüs tedbirlerine rağmen bazı vatandaşlar kuralları hiçe sayarak Büyükçekmece'de bir ara sokakta nişan eğlencesi düzenledi. Tedbirlerin hiçe sayıldığı eğlencede insanlar dans ederken, sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı. Bazı vatandaşların da maskesiz olduğu görüldü. Kuralların hiçe sayıldığı eğlence bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BÜYÜKÇEKMECE'DE SOKAKTA NİŞAN EĞLENCESİ

Kaynak: DHA

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