Son dakika: Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm hızla devam ediyor
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Son dakika: Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm hızla devam ediyor

Son dakika: Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm hızla devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Büyükçekmece'de, beklenen büyük İstanbul depremine hazırlık kapsamında başlanılan kentsel dönüşüm projesi hızla devam ediyor.

Büyükçekmece'de, beklenen büyük İstanbul depremine hazırlık kapsamında başlanılan kentsel dönüşüm projesi hızla devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 8 bina, 5 kat ve 45 bağımsız bölümden oluşan orta hasarlı ve riskli yapıların yıkımı kentsel dönüşüm kapsamında gerçekleştirildi.

İstanbul'da beklenen depremde en çok etkilenecek ilçeler arasında gösterilen Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm tüm hızıyla sürüyor. Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 8 blok, 5 kat ve 45 bağımsız bölümden oluşan orta hasarlı ve riskli yapının yıkımı kentsel dönüşüm kapsamında gerçekleştirildi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm çalışmaların hızla devam ettiklerini aktaran Kazancı, "Biliyoruz ki deprem her an kapımızda. Bugün Cumhuriyet Mahallesindeyiz ve burada arkamda gördüğünüz 8 bloktan oluşan 45 dairenin dönüşümü yapılacak. Bu bloklardan bir tanesi 2019 depreminde hasar görmüştü ve bu olayla birlikte diğer hak sahipleri de anlaşarak evlerini boşalttılar. Yapıların zemin etütleri yapıldı, karotlar alındı ve sonucunda binaların depreme dayanıksız olduğu sonucu ortaya çıktı. Bu sonuçla birlikte buradaki 45 dairenin yıkımı başladı. En kısa zamanda buradaki vatandaşlarımız sağlıklı dairelerine kavuşacaklar. Büyükçekmece'de bu bölge dışında 3 bölgede daha yıkımlar devam etmektedir. Toplamda 4 bölgede 70 kadar dairenin yıkımları sürmektedir. Çok hızlı bir şekilde her gün, her hafta yıkımlara devam edilmektedir. Bizim amacımız Büyükçekmece'de yaşayan vatandaşlarımızın sağlıklı binalarda yaşamaları ve depremde can kaybı yaşanmaması" diye konuştu. - İSTANBUL

Son dakika: Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm hızla devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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