Son Dakika! Yılbaşına günler kala Bursa'da sahte alkolden zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti
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Son Dakika! Yılbaşına günler kala Bursa'da sahte alkolden zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti

16.12.2020 10:15 | Son Güncelleme: 16.12.2020 10:46

Son dakika! Bursa'da yılbaşına günler kala sahte alkol nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Hastanede 11 kişinin daha tedavisine devam edildiği aktarılırken, bunlardan 6'sının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz aylarda sahte alkol nedeniyle birçok kişi hayatını kaybederken, yılbaşına günler kala Bursa'da yeni ölümler yaşandı. Kentte son 2 gün içerisinde içki içtikten sonra rahatsızlanan 14 kişi, Çekirge Devlet Hastanesi ile Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Sahte alkolden zehirlendikleri tespit edilen hastalardan Mehmet İncili (51) ile Ferdi Nilüfer'in (37) ardından İrfan Çivi de (39) hayatını kaybetti.

6 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Hastanede tedavileri süren 11 kişiden Mehmet Topçuoğlu (51), Fatih Deniz Yağız (49), Sümer Çam (51), Mustafa Döğdü (58), Ramiz Hacısalihoğlu ve Güner Mollahasanoğlu'nun sağlık durumunun ağır olduğu; Bahadır Emer (36), Tamer Mutlu (44), Emin Aydın (43), Aleattin Geçeli (52), Mehmet Özgür Kurşun'un ise bilincinin açık olduğu öğrenildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kentte yaşanan sahte alkol vakaları üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği geniş çaplı soruşturma başlattı. Sahte içkileri temin eden Erhan O. ve Uğur K. isimli şahısların sorgusu devam ederken, İstanbul'daki bağlantılar da araştırılıyor.

KAYIP 20 LİTRE ARAŞTIRILIYOR

Ayrıca İstanbul'dan 50 litre sahte içki getirildiği, bunların 30 litresinin polis tarafından bulunduğu, kayıp 20 litresinin de araştırıldığı öğrenildi.

Son Dakika! Yılbaşına günler kala Bursa'da sahte alkolden zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti
Haber Yorumları (15)
GERÇEKLERİ KONUŞAN ÜLKÜCÜ: alkol içeceğinize kola için
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HOPALI: Yunanistanda 100, lük rakı 5 euro bizde 25 euro bizdeki kanser ilacı sanki
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HÜLÂGÛ HAN: sahte içki yapanlara satanlara ceza olarak hepsini bir odada ve masada toplayıp yaptıkları bu içkilerden içirsinler yada içkileri bir havuza döküp içine atsınlar bunları insan yerine koyup içeriye tıkıpda senelerce bakacaklarına içirin yada havuza atın gitsin acımasızlara insanlıksızlara acınmaz
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