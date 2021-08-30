Son dakika haberleri... BURSA'DA ORMANIN 6 FARKLI NOKTASINDA VE SAMANLIKTA EŞ ZAMANLI YANGIN
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Son dakika haberleri... BURSA'DA ORMANIN 6 FARKLI NOKTASINDA VE SAMANLIKTA EŞ ZAMANLI YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... BURSA, Cumalıkızık Kent Ormanı'nda 6 farklı noktada ve ormana yakın 2 katlı bir evin samanlık kısmında aynı zamanlarda yangın çıktı.

BURSA, Cumalıkızık Kent Ormanı'nda 6 farklı noktada ve ormana yakın 2 katlı bir evin samanlık kısmında aynı zamanlarda yangın çıktı. Orman yangınları kısa sürede söndürülürken, yanan samanlık ve alevlerin sıçradığı ev kullanılamaz hale geldi. Kundaklama şüphesi bulunan yangınların çıkış nedeni araştırılırken, polis bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Cumalıkızık ve Yiğitler Mahallesi'nde Kent Ormanı'nın 6 farklı noktasında eş zamanlı yangın çıktı. Saat 3.30 sıralarında ormanlık alanda 4 farklı noktada alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye koşarken durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevleri ormanlık alana sıçramadan kısa sürede kontrol altına aldı. Çalışmalar sırasında ormanlık alanın 2 farklı noktasında daha yangın başladığını gören ekipler bölgeye takviye istedi. Çok sayıda itfaiye ve arazöz bölgeye gönderilirken, polis kundaklama şüphesi üzerine harekete geçti. Toplam 6 farklı noktada çıkan yangın çam ağaçlarının bulunduğu alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

SAMANLAR ALEV ALDI

Öte yandan aynı dakikalarda Balaban Mahallesi'nde ormana yakın 2 katlı ahşap bir evin altında bulunan samanlık kısmında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın nedeniyle mahallede korku dolu anlar yaşandı. Samanların alev almasıyla kısa sürede büyüyen yangın eve sıçradı. Durumu gören komşuları yanan evde bulunanları tahliye etmek için yardıma koştu. Yangın itfaiyeye bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangının çevrede bulunan diğer evlere ve ormana sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken ahşap ev ve samanlık küle döndü.

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

Ormanda 6 farklı noktada ve 1 evin samanlık kısmında çıkan eş zamanlı yangınlarda kundaklama şüphesi üzerinde duran polis, şüphelilerin yakalanması için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Yangınların kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürerken, polis çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri... BURSA'DA ORMANIN 6 FARKLI NOKTASINDA VE SAMANLIKTA EŞ ZAMANLI YANGIN
Son dakika haberleri... BURSA'DA ORMANIN 6 FARKLI NOKTASINDA VE SAMANLIKTA EŞ ZAMANLI YANGIN
Son dakika haberleri... BURSA'DA ORMANIN 6 FARKLI NOKTASINDA VE SAMANLIKTA EŞ ZAMANLI YANGIN
Son dakika haberleri... BURSA'DA ORMANIN 6 FARKLI NOKTASINDA VE SAMANLIKTA EŞ ZAMANLI YANGIN
Son dakika haberleri... BURSA'DA ORMANIN 6 FARKLI NOKTASINDA VE SAMANLIKTA EŞ ZAMANLI YANGIN
Son dakika haberleri... BURSA'DA ORMANIN 6 FARKLI NOKTASINDA VE SAMANLIKTA EŞ ZAMANLI YANGIN
Son dakika haberleri... BURSA'DA ORMANIN 6 FARKLI NOKTASINDA VE SAMANLIKTA EŞ ZAMANLI YANGIN
Son dakika haberleri... BURSA'DA ORMANIN 6 FARKLI NOKTASINDA VE SAMANLIKTA EŞ ZAMANLI YANGIN
Son dakika haberleri... BURSA'DA ORMANIN 6 FARKLI NOKTASINDA VE SAMANLIKTA EŞ ZAMANLI YANGIN
Son dakika haberleri... BURSA'DA ORMANIN 6 FARKLI NOKTASINDA VE SAMANLIKTA EŞ ZAMANLI YANGIN
Son dakika haberleri... BURSA'DA ORMANIN 6 FARKLI NOKTASINDA VE SAMANLIKTA EŞ ZAMANLI YANGIN
Son dakika haberleri... BURSA'DA ORMANIN 6 FARKLI NOKTASINDA VE SAMANLIKTA EŞ ZAMANLI YANGIN
Son dakika haberleri... BURSA'DA ORMANIN 6 FARKLI NOKTASINDA VE SAMANLIKTA EŞ ZAMANLI YANGIN
Son dakika haberleri... BURSA'DA ORMANIN 6 FARKLI NOKTASINDA VE SAMANLIKTA EŞ ZAMANLI YANGIN
Son dakika haberleri... BURSA'DA ORMANIN 6 FARKLI NOKTASINDA VE SAMANLIKTA EŞ ZAMANLI YANGIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberleri... BURSA'DA ORMANIN 6 FARKLI NOKTASINDA VE SAMANLIKTA EŞ ZAMANLI YANGIN - Haberler
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