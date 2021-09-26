BURSA (AA) - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir kişi, karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçede esnaf olduğu öğrenilen Feridun D. (45), kırsal Sünlük Mahallesi'nde 16 JL 707 plakalı otomobilinde arkadaşları tarafından hareketsiz vaziyette bulundu.

Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri, Feridun D'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Aracın içinde yakılan semaverden çıkan gazdan öldüğü ihtimali üzerinde durulan Feridun D'nin cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.