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Son Dakika | Bursa'da aracında karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü

AA / H. Çetin Güler - Haberler | Güncel
Son Dakika | Bursa'da aracında karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir kişi, karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

BURSA (AA) - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir kişi, karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçede esnaf olduğu öğrenilen Feridun D. (45), kırsal Sünlük Mahallesi'nde 16 JL 707 plakalı otomobilinde arkadaşları tarafından hareketsiz vaziyette bulundu.

Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri, Feridun D'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Aracın içinde yakılan semaverden çıkan gazdan öldüğü ihtimali üzerinde durulan Feridun D'nin cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

AA / H. Çetin Güler - Son Dakika Haberleri
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