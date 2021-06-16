Son dakika: Burdur'da polis memuru evinde ölü bulundu
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Son dakika: Burdur'da polis memuru evinde ölü bulundu

Son dakika: Burdur'da polis memuru evinde ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Burdur'un Yeşilova ilçesinde bir polis memuru evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde bir polis memuru evinde başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilova ilçesi Değirmen Mahallesi'nde bir evin çatı katında oturan polis memuru Yunus Turgut'tan (26) haber alamayan arkadaşları Turgut'un evine gitti. Ailesinin de telefonla ulaşamadığı Yunus Turgut'un evinde cansız bedeni ile karşılaşan arkadaşları, hemen 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerinde yapılan incelemede Yunus Turgut'un silahla başından vurularak öldüğü belirlendi. 3 yıllık polis olan Turgut'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İntihar etiği ihtimali üzerinde durulan Turgut'un cenazesinin memleketi Muğla'da toprağa verileceği öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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