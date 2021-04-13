SON DAKİKA... Burak Sergen'in sağlık durumu hakkında flaş gelişme
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SON DAKİKA... Burak Sergen'in sağlık durumu hakkında flaş gelişme

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SON DAKİKA... Burak Sergen'in sağlık durumu hakkında flaş gelişme

Oyuncu Burak Sergen, dün evinde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Covid-19 testi negatif çıkan oyuncu, akciğerlerindeki enfeksiyondan dolayı solunum sıkıntısı çekmeye başlayınca yoğun bakıma alındı. İşte Sergen'in son durumu...

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'Sadakatsiz' dizisinde Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk ile başrolü paylaşan Burak Sergen, dün evinde fenalaştı. Hastaneye kaldırılan 60 yaşındaki oyuncunun nişanlısı Nihan Ünsal'dan ilk açıklama geldi.

"YOĞUN BAKIMDA GÖZETİM ALTINDADIR"

Nihan Ünsal, "Burak Bey'in yaptırmış olduğu iki Covid-19 test sonucu nefatif çıkmıştır. Kendisi akciğerlerinde enfeksiyon olduğundan ve solunum güçlüğünden dolayı yoğun bakımda gözetim altındadır. Dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.

BURAK SERGEN KİMDİR?

9 Şubat 1961'de Ankara'da doğan Burak Sergen, sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Halen Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam etmektedir. Devlet Tiyatroları'ndaki sanatçılık görevinin yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğünü yaptı.

Konya Selçuk Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca, televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Sergen, Devlet Tiyatroları'ndaki görevinin yanı sıra, Tiyatrokare, Tiyatro Baykuş gibi özel tiyatrolarda da yönetmen ve oyuncu olarak çalışmalar yaptı.

Sergen, 'Kara Sevda', 'Çukur' ve 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' gibi yapımlarda boy gösterdikten sonra 'Sadakatsiz' adlı diziyle izleyici karşısına çıkmıştı.

Işıl Sergen-Burak Sergen çifti yaklaşık üç yıl önce sürpriz bir kararla boşanmıştı. Usta oyuncu daha sonra Nihan Ünsal ile nişanlanmıştı.

Kaynak: Snob Magazin

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