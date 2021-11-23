Son dakika! Bulgaristan'da bariyere çarparak alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü - Haberler
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Son dakika! Bulgaristan'da bariyere çarparak alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü

AA / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya
Son dakika! Bulgaristan'da bariyere çarparak alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü

Son dakika! Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsünün bariyere çarparak alev alması sonucu, 12'si çocuk 46 kişi yanarak hayatını kaybetti. Otobüsün dün İstanbul'dan hareket ettiği öğrenildi.

NOVA özel televizyon kanalının haberine göre, Sofya'nın batısında Pernik kentine yakın Bosnek köyü bölgesinde Kuzey Makedonya plakalı bir yolcu otobüsü, yol kenarındaki bariyere çarptıktan sonra alev aldı.

46 VATANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ

"Struma" otoyolunda meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre, 12'si çocuk 46 Kuzey Makedonya vatandaşı yanarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 17 kişi de Sofya'daki bir hastaneye kaldırıldı. Trafik polisi otoyoldaki trafiği başka yollara yönlendirdi.

OTOBÜS İSTANBUL'DAN HAREKET ETTİ

Otobüsün dün İstanbul'dan hareket ettiği, saat 21.00 sularında Bulgaristan'a giriş yaptığı belirtildi. Dün akşam Varna bölgesinde bir huzurevinde çıkan bir yangında da 9 kişi hayatını kaybetmişti.

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AA / Erdem Aksoy - Son Dakika Haberleri

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