Son Dakika: Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Anıtkabir komutanı ve takım komutanı görevinden alındı - Haberler Magazin
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Son Dakika: Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Anıtkabir komutanı ve takım komutanı görevinden alındı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Magazin

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'nca Anıtkabir ziyareti sırasında şarkıcı Bülent Ersoy'a üniformalı subayın şemsiye tutarak eşlik etmesiyle ilgili başlatılan inceleme kapsamında, Anıtkabir komutanı ve takım komutanının görevinden alındı.

Bülent Ersoy salı günü konser için gittiği Ankara'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrini ziyaret etti. Anıtkabir'e tekerlekli sandalye ile gelen Bülent Ersoy'a yağmur altında üniformalı bir asker şemsiyeyle eşlik etti. Milli Savunma Bakanlığı, söz konusu görüntüler üzerine konuya ilişkin inceleme başlattı.

GÖREVDEN ALINDILAR

İnceleme kapsamında Anıtkabir komutanının görevden alındığı öğrenildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hakkında inceleme başlatılan Anıtkabir Komutanı ve Takım Komutanı görevinden alınmıştır" denildi.

Son Dakika: Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Anıtkabir komutanı ve takım komutanı görevinden alındı

BÜLENT ERSOY: KİMSEDEN BÖYLE BİR TALEBİM OLMADI

Görüntülerin gündem olmasının ardından Erol Köse'ye özel açıklama yapan Bülent Ersoy, "Sadece ve sadece ataya duamı ettim. Mozalesinin başında saygı duruşunda bulundum. Kimse bana şemsiye versin, sandalye versin demedim. Sandalyeyi zaten kendim götürdüm. Komutanın ve garip asker çocuğun sürülmesi doğru şeyler mi? Şemsiye tutulmasına gerek de yoktu. Ben oraya gittiysem yağmur da olsa sel de olsa kar da yağsa ki yağıyordu zaten. Saygı duruşunda dururken şapkamı çıkardım. Adamdan böyle bir talebim olmadı zaten. Çünkü başımda şapkam vardı. Şapkam çıktığı zaman da yanımda ve arkamda görevli yoktu. Bir ara demek ki tutmuş. Bunda benim ne gibi dahlim olabilir. Ben istemesem görmesem de şemsiye tutmuşlar. Ne olacak ne var bunda?" dedi.

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Magazin Haberleri
Anıtkabir'de subayın Bülent Ersoy'a şemsiye tutmasına herkes tepki gösterdi, Gülben Ergen çılgına döndü

Anıtkabir'de subayın Bülent Ersoy'a şemsiye tutmasına herkes tepki gösterdi, Gülben Ergen çılgına döndü

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