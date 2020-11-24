Son Dakika! Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etti

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olan Bülent Arınç'ın Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın tahliyesini istemesi kriz çıkarmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Arınç sosyal medyadan yaptığı açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurdu. İletişim Başkanlığı da istifanın Erdoğan tarafından kabul edildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi olan Bülent Arınç geçen gün katıldığı bir programda Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Arınç'ın bu açıklamaları başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tepkisini çekmişti.

Erdoğan'ın konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamaları sert bulan Arınç kendisiyle görüşeceğini belirtirken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile istifa ettiğini duyurdu.

Arınç tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Bir televizyon kanalında yaptığım konuşmalar, kamuoyunda yoğun tartışmalara neden olduğundan aşağıdaki açıklamayı yapma ihtiyacı hissettim.

Konuşmam ana ekseni, yargıda yapılacak reform konusuydu. Bir hukukçu olarak bu konudaki görüşlerimi açıkladım. Ömrüm boyunca hukukun üstünlüğünü ve adalet kavramını savunan birisi olarak yine aynı görüşlerimi dile getirdim. Gazeteci arkadaşımız program esnasında soru sorarken isim zikrettiğinde, "isimler üzerinden tartışamayalım" diye altını çizmeme rağmen evrensel hukuk, adalet ve yargının sorunları üzerine dile getirdiğim fikirlerimin bu isimlerin gölgesinde kalmasından ve meselenin özünün kaçınılmasından üzüntü duyduğumu belirtmeliyim.

"ASLA BU İTHAMLARI KABUL ETMİYORUM VE REDDEDİYORUM"

Tartışmalar öylesine yanlış yere götürüldü ki, beni Yasin Börü'nün katilleriyle, 15 Temmuz şehitlerimizin katilleri FETÖ ile yan yana gösterme gafletine kadar gitti. Asla bu ithamları kabul etmiyorum ve reddediyorum. Yasin Börü için döktüğüm göz yaşı da terör örgütleri FETÖ ve PKK'ya yönelik sözlerim ve tavrım da bellidir. Tüm bunları burada yeniden dile getirmeyi kendime zul sayarım.

"SEVİYESİZ HAKARETLERİ SAHİPLERİNE İADE EDİYORUM"

Yine aynı televizyon programında dile getirdiklerim, Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi olmam hasebiyle farklı yönlere çekildi. Oysaki programda görüşlerimi, YİK üyesi olarak değil, TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç olarak açıkladığımı defalarca belirttim. Konuşmama yönelik seviyeli ve saygın eleştirilerin tümüne saygı duyuyor ve not alıyorum. Ancak şahsıma karşı içlerinde duydukları kin ve nefretlerin dışa vurumu olan seviyesiz hakaretleri sahiplerine iade ediyorum.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN BU YÖNDEKİ İRADESİNİ GÖRDÜM VE DESTEKLİYORUM"

Türkiye'nin yargı, ekonomi ve başka alanlarda reformlara duyduğu ihtiyaç aşikardır. Ülkemizin rahatlamasına ve milletimizin dertlerine çare bulunmasına ihtiyaç vardır. Bahsi geçen televizyon programında da defalarca belirttiğim üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yöndeki iradesini gördüm ve destekliyorum.

"HELALLEŞTİK VE GÖREVİMDEN AYRILDIM"

Ancak benim konuşmamın, şahıslar üzerinden farklı zeminlere kaydırılması sebebiyle, reform çalışmalarını engelleyeceğine dair kaygılandığımdan, Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği görevimden ayrılmanın daha uygun olacağına karar verdim. Kurul üyeliği görevimden ayrılma talebimi Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettim ve kendileri de bunu uygun gördüler. Karşılıklı iyi niyet temennileriyle helalleştik ve görevimden ayrıldım.

"MİLLETİMİN FAYDASINA OLACAK HER TÜRLÜ REFORMU DESTEKLEYECEĞİM"

Bu süre zarfında verimli çalışmalar sürdürdüğüm Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Yüksek İstişare Kurulu üyesi arkadaşlarımıza teşekkürü bir borç bilirim. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti'nin ülke yararına yapacağı her türlü çalışmayı, milletin faydasına olacak her türlü reformu destekleyeceğimin bilinmesini isterim.

"BEDEL ÖDEDİM AMA BUNDAN ASLA VAZGEÇMEDİM"

Hayatım boyunca doğru söz, doğru ilke, dürüstlük ve vicdanımın sesi rehberim oldu. Bu yüzden çok bedel ödedim ama bundan asla vazgeçmedim. Bundan sonra da vazgeçmeyeceğim. Derdimiz memleket derdidir. Memleketimizin huzura, refaha ve mutluluğa kavuşması için ne fedakarlık yapmamız gerekirse, tereddüt etmeden yaparız. Yeter ki vatan sağ olsun.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"