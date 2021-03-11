Son dakika! Bu kuaför herkese ücretsiz hizmet veriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika! Bu kuaför herkese ücretsiz hizmet veriyor

11.03.2021 11:29 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:43

Son dakika haber: Bu kuaför herkese ücretsiz hizmet veriyor Şehit aileleri, gazileri ve yardıma muhtaç olanlara her gün, kandil günleri ise herkese ücretsiz tıraş Gurbetten dönerek Eskişehir'de bir kuaför dükkanı açan Cevdat Kartal, şehit aileleri, gazileri ve ihtiyaç sahiplerine yılın her günü, kandil...

Bu kuaför herkese ücretsiz hizmet veriyor

Şehit aileleri, gazileri ve yardıma muhtaç olanlara her gün, kandil günleri ise herkese ücretsiz tıraş

ESKİŞEHİR - Gurbetten dönerek Eskişehir'de bir kuaför dükkanı açan Cevdat Kartal, şehit aileleri, gazileri ve ihtiyaç sahiplerine yılın her günü, kandil günlerinde ise tüm vatandaşlara karşılıksız tıraş hizmeti yapıyor.

Belçika'da doğup büyüyen Cevdat Kartal, orada emekli olduktan sonra kendi memleketine döndü. Aslen Eskişehirli olan Kartal, burada açtığı işletmesinde bir ilke başvurdu. Kartal, kısa süre önce açtığı kuaförde; şehit aileleri, gazileri ve yardıma muhtaç insanlara yılın 365 gün ücretsiz hizmet verdiğini belirtti. Ayrıca Kartal, İstiklal mahallesi, Nurgül sokağında bulunan kuaföründe, kandil günlerinde ise tüm Türkiye'den gelen vatandaşlara yine ücretsiz tıraş hizmeti sunuyor.

Cevdat Kartal, başlattığı uygulamayı süresiz olarak devam ettireceği açıkladı. Kartal konu ile ilgili konuşurken, "İşletmemizde şehit aileleri, gazileri ve kimsesiz garibanlara ücretsiz olarak tıraş yapıyoruz. Her gün Türkiye'nin her tarafından gelebilirler. Ayrıca İslam dinine ait kandil günlerinde gelen herkese tıraşımız bedava oluyor. Bunu da hayratımız olarak yapıyoruz. Bir yardım amaçlı yapıyoruz. Bir berber olarak örnek olmak istiyoruz. Bir gariban zor durumda kalırsa bu o mahalle için ayıptır. Her şey devletten beklemek değil, biz de vatandaş olarak bir ucundan tutsak mağduriyeti ortadan kalkar diye düşündük. Onun için ihtiyacı olduğunu belirten kişileri hiç sorgulamadan bu uygulamayı başlattık. Bu uygulama süresiz olarak başlattık, bu şekilde de devam edecek" diye belirtti.

Cevdat Kartal'ın iş yerinde berber olarak çalışanlar ise bu uygulamadan çok mutlu olduklarını, gelen vatandaşlara ücretsiz hizmet vermekten gurur duyduklarını dile getirdi.

Son dakika! Bu kuaför herkese ücretsiz hizmet veriyor
Son dakika! Bu kuaför herkese ücretsiz hizmet veriyor
Son dakika! Bu kuaför herkese ücretsiz hizmet veriyor
Son dakika! Bu kuaför herkese ücretsiz hizmet veriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MOSHIUR RAHMAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ekrem İmamoğlu Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Prens Harry Murat Balcı Meghan Markle Yılmaz Erdoğan
Spor Erol Bulut Hakan Kutlu Ali Şansalan Cüneyt Çakır Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Bu kuaför herkese ücretsiz hizmet veriyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 12:03:17. #1.14#
title