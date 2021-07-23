Son dakika! Boyabat Kaymakamı Çetin'den kurumlarla şehit yakınlarına bayram ziyareti
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Son dakika! Boyabat Kaymakamı Çetin'den kurumlarla şehit yakınlarına bayram ziyareti

Son dakika! Boyabat Kaymakamı Çetin'den kurumlarla şehit yakınlarına bayram ziyareti
Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Boyabat Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, Kurban Bayramı dolayısıyla kurumları ve şehit ailelerini ziyaret etti.

Boyabat Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, Kurban Bayramı dolayısıyla kurumları ve şehit ailelerini ziyaret etti.

Çetin ve beraberindekiler, 75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesini ziyaret edip hastalara geçmiş olsun dileğinde bulunup bayramlarını kutladı.

Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, 112 Acil İstasyonu, Boyabat İtfaiyesi, Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğini ziyaret eden Çetin, buradaki görevlilerle bayramlaştı.

Kara yolundaki denetimlerde de durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların bayramlarını kutlayan Çetin, hayırlı yolculuklar diledi.

Çetin, şehit Emin Erdoğan'ın babası Murat Erdoğan ve şehit Mustafa Karademir'in babası Mehmet Karademir'e de ziyarette bulunarak, bayramlarını kutladı.

Vatan topraklarında özgürce, huzur içinde yaşamalarını şehitlere borçlu olduklarını vurgulayan Çetin, "Sizler şehit yakınları olarak devletimize emanetsiniz. Devletimiz her zaman yanınızdadır. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sağlıklı, uzun ömürler diliyoruz." dedi

Kaymakam Çetin'e ziyaretlerinde İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar, Boyabat İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Hüseyin Can Uzan, Boyabat Müftü Vekili Rıza Kızılaslan, Sosyal Hizmetler Müdürü Hüseyin Matuk ve Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Seda Sezen Göktaş eşlik etti.

Son dakika! Boyabat Kaymakamı Çetin'den kurumlarla şehit yakınlarına bayram ziyareti
Son dakika! Boyabat Kaymakamı Çetin'den kurumlarla şehit yakınlarına bayram ziyareti
Son dakika! Boyabat Kaymakamı Çetin'den kurumlarla şehit yakınlarına bayram ziyareti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun

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