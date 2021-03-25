Son dakika... Bosna Hersek'e COVAX kapsamında ilk aşılar ulaştı

Son dakika haberlerine göre Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kitlesel aşılama çalışmalarında tedarik sorunları nedeniyle sıkıntı yaşayan Bosna Hersek'e, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 23 bin 400 doz aşı ulaştı.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kitlesel aşılama çalışmalarında tedarik sorunları nedeniyle sıkıntı yaşayan Bosna Hersek'e, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 23 bin 400 doz aşı ulaştı.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan COVAX kapsamında gönderilen aşıların ilk partisi Uluslararası Saraybosna Havalimanı'na getirildi.

Aşıların teslim töreninde konuşan Bosna Hersek Sivil İşler Bakanı Ankica Gudeljevic, COVAX kapsamında ulaşan 23 bin 400 doz BioNTech-Pfizer aşısının yanı sıra bugün ayrıca 26 bin 400 doz AstraZeneca aşısının da teslim edileceğini aktardı.

COVAX kapsamında 1 milyon 232 bin doz aşı sipariş ettiklerini aktaran Gudeljevic, nisanda daha büyük dozlarda aşı tedariki yapılmasını temenni ettiklerini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Bosna Hersek Delegasyon ŞefiJohann Sattler de salgınla mücadelede Bosna Hersek'in yanında olduklarını söyleyerek, aşıların gelişinin ülkedeki iyileşme süreci için önemli bir başlangıç olduğunu belirtti.

Yaklaşık 3,5 milyon nüfuslu Bosna Hersek'te salgının başından beri 158 bin 198 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 6 bin 67 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kitlesel aşılama çalışmalarına başlamakta geç kalınan Bosna Hersek'te, Sırp Cumhuriyeti (RS) entitesi Rusya'dan doğrudan tedarik ettiği aşılarla sağlık çalışanları ve bakım evlerindeki yaşlıları aşılarken, Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) entitesinde Sırbistan'ın bağışladığı aşılarla sağlık çalışanlarına aşı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bedrudin Brljavac