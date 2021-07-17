Son dakika! Bosna'daki savaşta kurşuna dizilen Srebrenitsalı 6 genç dualarla anıldı
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Son dakika! Bosna'daki savaşta kurşuna dizilen Srebrenitsalı 6 genç dualarla anıldı

Son dakika! Bosna'daki savaşta kurşuna dizilen Srebrenitsalı 6 genç dualarla anıldı
Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Bosna'daki savaşta (1992-1995) "Akrepler" isimli Sırp paramiliter birlik tarafından kurşuna dizilen Srebrenitsalı 6 Boşnak genci için anma töreni düzenlendi.

Bosna'daki savaşta (1992-1995) "Akrepler" isimli Sırp paramiliter birlik tarafından kurşuna dizilen Srebrenitsalı 6 Boşnak genci için anma töreni düzenlendi.

Başkent Saraybosna'nın doğusundaki Trnovo'da kurbanların öldürüldüğü ormanlık alanda, katliamın 26. yılında düzenlenen anma törenine, savaş mağdurları derneklerinin temsilcileri ile kurban yakınları katıldı.

Katliamda kardeşi Juso Delic'i kaybeden Sejdalija Delic, yaptığı açıklamada, "Yollarımız ayrıldıktan sonra kardeşimi hiç görmedim. Ta ki öldürüldüğü ana dair görüntüler basına sızana kadar. Görüntüleri ilk izleyişimde kardeşimi tanıyamadım, maruz kaldığı işkenceler nedeniyle perişan haldeydi." ifadelerini kullandı.

Savaşta 3 kardeşini kaybettiğini anlatan ve babasının bu acıya katlanamayıp vefat ettiğini anlatan Delic, "Ömrümüz yettiğince buraya gelip yaşananları hatırlatmalıyız. Gençlerin bu katliamları unutmasına izin vermemeliyiz. Balkanlar'da yaşayan Boşnaklar 11 kez soykırıma maruz kaldı, unutursak 12'ncisi de olur." diye konuştu.

Erma Klancevic de katliamda öldürülen en genç kurban Azmir Alispahic'in dayısı olduğunu belirterek, "Anneannem vefat etti, annem ve ben burada düzenlenen anma törenlerine katılarak yaşananların unutulmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Her yıl katılım daha da azalıyor. Yaşananları gelecek nesillere anlatmazsak, 1995'te yaşananlar unutulur ve tekrarlanır." dedi.

Törene katılan kurban yakınları, dua ve gözyaşları içinde olay yerine çiçek bıraktı.

Trnovo'da ne olmuştu?

"Akrepler" isimli Sırp paramiliter birlik tarafından Temmuz 1995'te Trnovo'ya getirilen ve burada yere yatırılarak kurşuna dizilen Srebrenitsalıların en genci 16, en yaşlısı ise 35 yaşındaydı.

Katliamın görüntüleri, o dönemde dünya basınına da yansımış ve büyük tepki toplamıştı.

Yaşanan vahşetin ardından Sırp birliğinin komutanı Slobodan Medic 20 yıl, birliğin mensupları Pero Petrasevic 13 yıl, Aleksandar Medic de 5 yıl hapis cezası almıştı.

Son dakika! Bosna'daki savaşta kurşuna dizilen Srebrenitsalı 6 genç dualarla anıldı
Son dakika! Bosna'daki savaşta kurşuna dizilen Srebrenitsalı 6 genç dualarla anıldı
Son dakika! Bosna'daki savaşta kurşuna dizilen Srebrenitsalı 6 genç dualarla anıldı
Son dakika! Bosna'daki savaşta kurşuna dizilen Srebrenitsalı 6 genç dualarla anıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin

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