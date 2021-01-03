Boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından sokak ortasında 18 yerinden kurşunladı
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Boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından sokak ortasında 18 yerinden kurşunladı

03.01.2021 11:40 | Son Güncelleme: 03.01.2021 12:12

Mersin'de şiddet gördüğü gerekçesiyle cezaevinden çıkan adam kendisine boşanma davası açan eşini sokak ortasında bacaklarından kurşunladı. Yoğun bakımda 3 gün kalan kadın vücuduna 18 kurşunun isabet ettiğini söyleyerek "Yıllardır şiddet görüyorum, zamanın azalıyor kan kusturacağım diyordu. İşimden de oldum" diyerek isyan etti.

29 Aralık Salı günü merkez Akdeniz ilçesi Camiişerif Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 2 çocuk annesi Derya Aksoy (29), sabah saatlerinde çalıştığı lojistik firmasına gitmek için evden çıktığı sırada boşanma davası açtığı ve ayrı yaşadığı Şerif Aksoy'un (29) sokak ortasında silahlı saldırısına uğradı.

3 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

Sağ bacağına 12, sol bacağına 6 kurşun isabet eden Derya Aksoy, Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 3 gün yoğun bakımda kalan Derya Aksoy, tedavisinin ardından taburcu oldu. Olaydan sonra polis tarafından Adana'da gözaltına alınan Şerif Aksoy, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"2 DEFA KORUMA KARARI ALDIRDIM"

Tedavisi evde devam eden Derya Aksoy, olayın şokunu üzerinden atamadığını kaydetti. Evli kaldıkları 8 yıl boyunca sürekli şiddete ve tehditlere maruz kaldığını belirten Derya Aksoy, "Şahısla 2012 yılında evlendim. Bu evlilikten 2 çocuğumuz dünyaya geldi. Evlilik boyunca sürekli şiddete maruz kaldım. 2.5 yıl önce uyuşturucudan cezaevine girdi. Cezaevinden çıkınca haziran ayında boşanma dava açtım. Ben aslında cezaevindeyken boşanma davası açacaktım, ancak vicdanım el vermedi. Cezaevinde kimsesi yoktu. Çıkmasını bekledim. Çıktıktan sonra yine bir şans verdim düzelmesi için. Hiçbir şekilde düzelmedi. Annemin evinde kalmaya başladım. Burada bile bana şiddet uyguladı. Çocuklarımın yanında beni dövmeye devam etti. Çocuklarıma şiddet uyguladı. Böyle olunca boşanma davası açtım kendisine. Davayı açtıktan sonra tehditleri, hakaretleri hiç bitmedi. 2 defa koruma kararı aldırdım. Bu olay olmadan üç gün öncede koruma kararı aldırmıştım ama ona rağmen olay yaşandı" dedi.

Boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından sokak ortasında 18 yerinden kurşunladı

"ZAMANINIZ AZALIYOR KAN KUSTURACAĞIM"

Olay günü yaşananları anlatan Derya Aksoy, "Adana'da yaşıyor kendisi. 'Antalya'ya yerleşeceğim' diyerek çocuklarımı istedi benden. Bir hafta onda kalacaktı çocuklar. Çocukları buradan aldıktan sonra tehditlere başladı. 'Senin ayaklarına sıkacağım seni sakat bırakacağım' dedi. Koruma kararı aldırdık. Adana'da imza atmaya gidiyordu. Polis aradı beni 'imzaya gelmiyor' dedi. Yine bana, anneme, aileme yönelik tehditler devam etti. 'Kum saatiniz başladı, zaman azalıyor, kan kusturacağım' diye tehdit etti. Salı günü sabah işe giderken yanımda gri bir araba durdu. Elinde silah vardı arabaya binmemi istedi. Ben de binmeyeceğim diye itekledim. İtekleyince direkt ayaklarıma sıktı. Yere düştüm. Ölüp ölmediğimi kontrol etmek için geri gelirken, çevredekiler engel oldu. Arabaya binip gitti" diye konuştu.

İŞİNDEN OLDU

Tutuklu yargılanan eşinin en ağır cezayı almasını isteyen Derya Aksoy, "Hem sağlığımdan oldum hem de işimden oldum. Çocuklarım çok küçük onlara bakmak zorundayım. Ailem bu süreçte çok zarar gördü. Adalet Bakanlığımızdan bu davaya sahip çıkmasını istiyorum" ifadesini kullandı.

Boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından sokak ortasında 18 yerinden kurşunladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN

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