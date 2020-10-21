Boşanma aşamasındaki eşine çocuklarının gözü önünde kurşun yağdırdı
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Boşanma aşamasındaki eşine çocuklarının gözü önünde kurşun yağdırdı

21.10.2020 13:17 | Son Güncelleme: 21.10.2020 14:03

Aksaray'da Ramazan A. boşanma davası açıp 3 çocuğunun geçici velayetini alan eşi Firdevs A'yı icra dairesine gittiği sırada çocuklarının gözü önünde tabancayla vurdu.

Gençosman köyünde yaşayan Ramazan A'ya, ayrı yaşadığı eşi Firdev A. boşanma davası açtı. Ayrıca 3 çocuğunun geçici velayetini aldı. Ramazan A. bu sabah yanına çocuklarını da alıp velayet işlemlerini yaptırmak için icra dairesine giden eşini takip etti.

ÇOCUKLAR KORKUP KAÇTI

Kısa süreli takibin sonunda Firdevs A'nın yanına yaklaşarak, çocuklarının gözü önünde tabancayla art arda ateş etti. Yüzünden ve sırtından vurularak yaralanan Firdevs A. kanlar içinde yere yığıldı. Çocuklar ise korkuyla kaçtı.

HER YERDE ARANIYOR

Firdevs A., ihbar üzerine gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ramazan A. otomobiliyle kaçtı. Hastanede tedaviye alınan Firdevs A'nın çocukları yakınları tarafından teslim alınarak, köylerindeki evlerine götürüldü. Polis, kaçan Ramazan A.'yı yakalanmak için çalışma başlattı.

Boşanma aşamasındaki eşine çocuklarının gözü önünde kurşun yağdırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan ALTUNTAŞ

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