Son Dakika: Bolu'da narkotik köpekleri "Sezar" ve "Artos" ile denetim yapıldı Son dakika gündem haberi: Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından narkotik köpeği "Sezar" ve "Artos" ile metruk binalarda arama gerçekleştirildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından narkotik köpeği "Sezar" ve "Artos" ile metruk binalarda arama gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik madde arama köpeği "Sezar" ve "Artos"un desteğiyle kentte bulunan metruk binalar ve şüpheliler üzerinde arama yaptı. Denetimlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyuldu ve maske takıldı. Öte yandan, ekipler tarafından 2020 yılında 60 kilogram esrar, 71 kilogram eroin ve 4 bin 260 uyuşturucu hap ele geçirildi. Kaynak: AA