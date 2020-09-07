Son Dakika | Bodrum'da trafik kazası: 1 yaralı
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Son Dakika | Bodrum'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika gündem haberi... Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Son Dakika | Bodrum'da trafik kazası: 1 yaralı
07.09.2020 20:29 | Son Güncelleme: 07.09.2020 20:32

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Mumcular Mahallesi kavşağında meydana gelen kazada, 48 T 6651 plakalı taksi ile 34 BSG 503 plakalı otomobil çarpıştı.

Devrilen taksinin yolcusu, kanunu eşliğinde çeşitli eserler seslendiren müzisyen Aycan Adalı yaralandı.

Çağrılan ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Adalı'nın genel durumun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

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