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Denizli'de Alzheimer hastası kadından haber alınamıyor

Denizli'de Alzheimer hastası kadından haber alınamıyor
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Denizli'de Alzheimer hastası Ayşe Ölmezoğlu, Salı günü evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Ailesi ve polis ekipleri arama çalışması başlatırken, yakınları vatandaşlardan yardım istedi.

Denizli'de Alzheimer hastası Ayşe Ölmezoğlu'ndan 2 gündür haber alamayan yakınları, vatandaşlardan destek istedi.

Edinilen bilgilere göre; Denizli'de yaşayan Alzheimer hastası Ayşe Ölmezoğlu, geçtiğimiz Salı günü öğle saatlerinde ayrıldığı evine bir daha geri dönmedi. Tüm çabalarına rağmen yaşlı kadını bulamayan yakınlarının ihbarı üzerine polis ekipleri bölgede çalışma başlatırken, aile üyeleri de vatandaşlardan destek istedi. En son Üçgen Odak Hastanesi civarında görüldüğü öğrenilen yaşlı kadın için polis ekipleri ve yakınları arama çalışması başlatırken, aile vatandaşlardan destek istedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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