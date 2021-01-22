Son dakika... Bodrum'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi yakalandı
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Son dakika... Bodrum'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi yakalandı

22.01.2021 00:47 | Son Güncelleme: 22.01.2021 00:51
Son dakika... Bodrum'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Bodrum Grup Amirliği ekipleri, Bodrum Antik Tiyatro'nun üst kısımlarındaki arazide kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda harekete geçti.

Kazı bölgesine ve 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramalarda, define arama dedektörü, 15 tarihi sikke, 4 parça halinde tarihi obje, 2 ruhsatsız tüfek ve kazıda kullanılan birçok araç gereç ele geçirildi.

5 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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