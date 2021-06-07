BM 76'ıncı Genel Kurul Başkanlığına Maldivler Dışişleri Bakanı Shahid seçildi
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BM 76'ıncı Genel Kurul Başkanlığına Maldivler Dışişleri Bakanı Shahid seçildi

BM 76'ıncı Genel Kurul Başkanlığına Maldivler Dışişleri Bakanı Shahid seçildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun 76'ıncı dönem başkanlığına Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid oldu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun 76'ıncı dönem başkanlığına Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid oldu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun yeni dönem başkanlığı için gerçekleştirilen seçimde Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid ile Afganistanlı tecrübeli diplomat Dr. Zalmai Rassoul yarıştı. Seçimlerin sonunda 143 oy ile Shadid, 76'ıncı BM Genel Kurulu Başkanı olarak seçilirken, Rassoul ise 48 oy aldı.

Çeşitli bölgesel gruplar arasında dönüşümlü olarak yıllık olarak düzenlenen BM Genel Kurulu başkanlığı görev sırası 76'ıncı Dönemde (2021-2022), Asya-Pasifik grubundan bir başkanla yönetilmesi gerekiyor. Söz konusu seçimlerle BM Genel Kurul başkanlığı görevini alacak olan Maldivler, BM Genel Kurulu Başkanlığı görevini ilk kez üstlenecek.

Görevi BM 75'inci Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır'dan 14 Eylül'de devralacak olan Shadid'in adaylığı, Maldivler tarafından Aralık 2018'de açıklamıştı. Shahid, özellikle çok taraflı forumlarda, engin diplomatik deneyim ve güçlü kimlik bilgileriyle BM Genel Kurulu'nu yönetebilecek düzeyde bir şahsiyet olarak değerlendiriliyor.

BM 75'inci Genel Kurulu Başkanı Volkan Bozkır, "BM 76. Genel Kurul Başkanlığı görevine, BM Genel Kurulu'nda bu sabah başkanlığımda yapılan oylamayı kazanan Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid seçildi. 14 Eylül'de görevi benden devralacak olan Sn. Shahid'i tebrik ediyorum" dedi.

Rassoul'a da ayrıca teşekkür eden Bozkır, "BM 76. Genel Kurul Başkanlığı görevine Afganistan tarafından aday gösterilen tecrübeli diplomat Dr Zalmai Rassoul'a da, saygın ve canlı bir seçim dönemi yaşanmasına sağladığı katkı için BM Genel Kurul Başkanı olarak teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabı üzerinden Shahid'i tebrik ederek, Shahid ile birlikte fotoğraflarını paylaşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "BM 76. Genel Kurul Başkanlığına seçilen "Maldivler Dışişleri Bakanı kardeşim Abdulla Shahid'i içtenlikle kutluyorum. BM gündemindeki konularda kendisiyle yakın işbirliği içinde çalışacağız" dedi

(Mustafa Ulusoy/ İHA)

BM 76'ıncı Genel Kurul Başkanlığına Maldivler Dışişleri Bakanı Shahid seçildi
BM 76'ıncı Genel Kurul Başkanlığına Maldivler Dışişleri Bakanı Shahid seçildi
BM 76'ıncı Genel Kurul Başkanlığına Maldivler Dışişleri Bakanı Shahid seçildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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