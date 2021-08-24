Son dakika! BKİ ve Ajanslar bölgesel kalkınma için Erzurum'da toplandı
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Son dakika! BKİ ve Ajanslar bölgesel kalkınma için Erzurum'da toplandı

Son dakika! BKİ ve Ajanslar bölgesel kalkınma için Erzurum'da toplandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Bölge Kalkınma İdareleri ile DAP Bölgesinde bulunan Kalkınma Ajansları 'işbirliği ve koordinasyon' için Erzurum'da toplandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Bölge Kalkınma İdareleri ile DAP Bölgesinde bulunan Kalkınma Ajansları 'işbirliği ve koordinasyon' için Erzurum'da toplandı.

DAP Bölge Kalkınma İdaresinin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Yerel ve Kırsal Kalkınma Koordinasyon Daire Başkanı Funda Külerü başkanlık etti. Bölge Kalkınma İdarelerinin (DAP, GAP, KOP, DOKAP) Başkan ve Başkan Yardımcıları ile Kalkınma Ajanslarının (DAKA, FIRAT, KUDAKA, ORAN, SERKA) Genel Sekreterleri, Yatırım Destek Ofislerinin İl Koordinatörleri ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü temsilcileri katıldı. Programda, 2021 yılında desteklenen projeler hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

DAP Konferans Salonu'ndaki toplantının açılış konuşmasını yapan DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Kalkınma İdareleri ve Kalkınma ajanslarının aynı Bakanlığa bağlı iki kurum olarak, belirlenen görevleri ayrı ayrı gerçekleştirmeye çalıştıklarını söyledi. Daha başarılı olunması için bu kurumların işbirliği ve koordinasyonun önemine vurgu yapan Demirdöğen, "Biz bir takım ruhuyla çalışırsak bölgede güzel işler yapacağımıza inanıyorum" dedi.

Başkan Demirdöğen, şunları kaydetti:

"Artık bundan böyle kaynakların daha iyi ve verimli kullanılması için mükerrer projelere destek vermemek için işbirliği içinde çalışmalıyız. Bu işbirliğinin olmaması için ise neden de yok. Biz bu işbirliği ve koordinasyonu kendimiz inşa edebiliriz, bunu birlikte yapabiliriz. Kaynak transferi konusunda bir sıkıntımız yok. Sıkı bir enformasyonla Bakanlığımızdan ödenek bulup veya mevcut bütçelerimizle bu kaynakları kullanabilme imkanımız var. İnovasyona dayalı projeler başta olmak üzere, bölgenin potansiyelini harekete geçiren ve mükerrer olmayan desteklerle Bölgenin kalkınmasını sağlayabiliriz. İnsan kaynaklarımızı kullanarak daha güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. İdare olarak her türlü işbirliği noktasında hazır olduğumuzu söylemek istiyorum ve sizlerin de aynı anlayış içerisinde olacağınızı ümit ediyorum. Bu sene olduğu gibi projeleri birbirimizin bilgisi dahilinde yapabiliriz. Bu başlangıcın sürekli işbirliğine dönüşmesini temenni ediyor, hepinize ayrı ayı şükranlarımı sunuyor ve hoş geldiniz diyorum."

Toplantı, DAP'nın bugüne kadar desteklerini içeren sunumuyla devam etti. Ardından DAP Bölgesi Kalkınma Ajanslarının sunumları takip etti.

Karşılıklı fikir alışverişi, bilgi ve tecrübe paylaşımının yapıldığı programda, aynı hedefe doğru yol alan kurumlar arasındaki işbirliğinin geliştirilmesiyle ulusal kalkınmaya büyük katkı sağlanacağı ve daha etkin hizmet için bu işbirliğinin devam ettirilmesi gerektiği yönünde görüşlere yer verildi.

Öğleden sonra yapılan toplantıda ise, DAP Bölge Kalkınma İdaresi İzleme ve Değerlendirme Koordinatörü Ömer Faruk Karyağdı moderatörlüğünde, DAP BKİ ile Kalkınma Ajanslarının işbirliği alanları masaya yatırıldı. DAP BKİ Koordinatörleri ve DAP Bölgesi illeri YDO temsilcilerinin katılımıyla illerin öncelikli sektörleri, sorunları, ihtiyaçları, sonuç odaklı programları istişare edildi.

Program, DAP İdaresi tarafından desteklenen proje alanının gezilmesi ve Erzurum şehir turunun ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - ERZURUM

Son dakika! BKİ ve Ajanslar bölgesel kalkınma için Erzurum'da toplandı
Son dakika! BKİ ve Ajanslar bölgesel kalkınma için Erzurum'da toplandı
Son dakika! BKİ ve Ajanslar bölgesel kalkınma için Erzurum'da toplandı
Son dakika! BKİ ve Ajanslar bölgesel kalkınma için Erzurum'da toplandı
Son dakika! BKİ ve Ajanslar bölgesel kalkınma için Erzurum'da toplandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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