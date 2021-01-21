Son dakika... Bitlis'te araçları kara saplanan basın mensuplarını VEDAŞ ekipleri kurtardı
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Son dakika... Bitlis'te araçları kara saplanan basın mensuplarını VEDAŞ ekipleri kurtardı

21.01.2021 12:55 | Son Güncelleme: 21.01.2021 12:58
Son dakika... Bitlis'te araçları kara saplanan basın mensuplarını VEDAŞ ekipleri kurtardı

Gelen son dakika haberlerine göre Bitlis'in Ahlat ilçesinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan basın mensuplarının yardımına Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri koştu.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan basın mensuplarının yardımına Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) ekipleri koştu.

İlçede yürütülen karla mücadele çalışmalarını görüntülemek isteyen gazetecilerin kullandığı araç, Burcukaya ve Güzelsu köyleri arasında kar ve tipi nedeniyle kara saplandı.

Aracı çıkarmak için çaba gösteren basın mensuplarının yardımına, bölgede elektrik arızasına müdahale eden VEDAŞ ekipleri yetişti.

Ekipler, kara saplanan aracı halatla çekerek saplandığı yerden çıkardı.

VEDAŞ görevlisi Yavuz Akşam, arıza ihbarı üzerine Burcukaya köyüne geldiklerini, görev dönüşü sırasında yolda mahsur kalan basın mensuplarına yardımcı olduklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Adıyaman

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