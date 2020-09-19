Son Dakika! Bir süredir tedavi gören Binali Yıldırım ve eşi koronavirüsü yendi
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Son Dakika! Bir süredir tedavi gören Binali Yıldırım ve eşi koronavirüsü yendi

Son dakika! Bir süredir koronavirüs tedavisi gören Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile son test sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu.

19.09.2020 15:08 | Son Güncelleme: 19.09.2020 16:10

Geçtiğimiz haftalarda eşi Semiha Yıldırım ile birlikte koronavirüse yakalandığını duyuran Binali Yıldırım, bir süredir evde tedavi görüyordu. Yıldırım, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile son test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Yıldırım'ın Twitter'dan paylaştığı mesajında şu ifadeler yer aldı:

"PCR testi sonucu hamdolsun negatif çıkmıştır. Karantina sürecinde arayan, mesajlarıyla paylaşımda bulunan, dua ve desteklerini esirgemeyen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hepinizden razı olsun"

"AMAN TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN"

Tedavisi devam eden herkese Rabb'im acil şifa versin. Bu zor zamanda, insanüstü bir gayret ve fedakârlıkla çalışan tüm sağlık ordumuza Allah güç, kuvvet versin. Vatandaşlarımızdan talebim: Aman tedbiri elden bırakmayın, TMM mı?"

Son Dakika! Bir süredir tedavi gören Binali Yıldırım koronavirüsü yendi
Son Dakika! Bir süredir tedavi gören Binali Yıldırım koronavirüsü yendi

TWİTTER'DAN DUA İSTEMİŞTİ

Koronaya yakalandıklarını da yine Twitter hesabından duyuran Yıldırım, şu ifadelerle dua istediklerini söylemişti: "Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır. Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz"

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Son Dakika! Bir süredir tedavi gören Binali Yıldırım ve eşi koronavirüsü yendi
Haber Yorumları (12)
GOLLUM: YAV HE HE INANMIS GİBİ YAPTIK
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LFC: ya bu nasıl bi virüs ki zenginleri ve siyasileri öldürmüyor. . . devletler aşıyı halklarından gizliyor. . sadece zenginlere veriliyor. . .
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CAN: cok güzel bir fotograf sevgi emek güzellik budur
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