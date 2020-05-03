Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti
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Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti

Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti
03.05.2020 13:11 | Son Güncelleme: 03.05.2020 13:22

Son dakika: Bir süredir koronavirüs tedavisi gören İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu Başakşehir'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir süredir Başakşehir'de koronavirüs tedavisi gören İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu hayatını kaybetti. Acı haberi, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu resmi sosyal medya hesabından verdi.

"MEKANI CENNET OLSUN"

Kartoğlu, "İnnâ lillah ve innâ ileyhi râciûn... Bir süredir koronavirüs tedavisi gören İlahiyatçı-Yazar Ömer Döngeloğlu hocamız Başakşehir'de tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Muhterem hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun..." ifadelerini kullandı.

KARATAŞ DOĞRULADI

Döngeloğlu'nun vefatını, İlahiyatçı Mustafa Karataş hesabından "İnnâ lillah ve innâ ileyhi râciûn Allah rahmet etsin. Ömer Döngeloğlu hocamız vefat etmiştir. Mekanı cennet olsun" ifadeleriyle paylaştı.

ÖMER DÖNGELOĞLU KİMDİR?

Ömer Döngeloğlu 1968'de Tokat Zile'de dünyaya geldi. İlkokulu Zile Altunyurt İlkokulu'nda, orta eğitimini Zile İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı. Daha sonra Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Orta derecede Arapça ve İngilizce bilmektedir.

Ömer Döngeloğlu, 1986–1996 yılları arasında memleketi Tokat'ta İmam-Hatiplik yaptı. Kamuda uzun yıllar çeşitli idari görevlerde çalıştı. İslam tarihi ve Siyer-i Nebi üzerine yıllarca araştırma, inceleme, okuma ve gezilerde bulundu.

Ömer Döngeloğlu'nun çalışmaları:

Peygamberin İzinde

Allah'a Adanmış hayatlar

Yeryüzünün yıldızları

Sözün Miracı; DUA

Allah Resulünü görenler

Peygamberimizin Dostları

Mus'ab bin Umeyr

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