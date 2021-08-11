Son Dakika: Bir sel haberi de Sinop'tan! Ayancık ilçesindeki fabrikada işçiler mahsur kaldı, bir hastane tahliye edildi
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Son Dakika: Bir sel haberi de Sinop'tan! Ayancık ilçesindeki fabrikada işçiler mahsur kaldı, bir hastane tahliye edildi

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Son dakika: Bartın'ın ardından bir sel haberi de Sinop'tan geldi. Şehirde akşam saatlerinden beri etkili olan yağışlar hayatı felç etti. Ayancık ilçesinde bulunan bir fabrikada çalışan işçiler mahsur kaldı. Bölgedeki bir hastane ise önlem amaçlı tahliye edildi.

Sinop'un batı ilçelerinde gece boyunca etkili olan sağanak, akarsuların debisinin yükselmesini ve taşmasına yol açtı. Kuvvetli yağışın etkisi sabah gün ağarınca ortaya çıktı.

ARAÇLAR SEL SULARINA KAPILDI

Ayancık ilçesinin ortasından geçen Ayancık Çayı şiddetli yağışın etkisiyle taştı. Çay üzerindeki köprü hasar gördü. Sel sularına kapılan bir araç sürüklendi. Aracın içinde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

CNN Türk'e açıklama yapan Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, ilçedeki bir fabrikada işçilerin mahsur kaldığını söyledi. Aliköy'de ise yaklaşık 100'e yakın vatandaşımızın kurtarılmayı beklediği öğrenilirken, bir hastanenin ise boşaltıldığı belirtildi.

Son Dakika: Bir sel haberi de Sinop'tan! Su baskınları yaşandı, Ayancık ilçesinde bir fabrikada işçiler mahsur kaldı

İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Sinop'ta gece saatlerinde de etkili olan sağanak yağış nedeniyle yığma taştan bir istinat duvarı çökerek yanında park halinde olan otomobile hasar verdi. Şehirde etkisini hissettiren yağışlar nedeniyle gece 23.30 sıralarında Tarakçı Sokak'ta meydana gelen olayda, yığma taşla inşa edilmiş istinat duvar kenarlarını tuttuğu suya doyan toprak zemine dayanamadı. Duvarın küçük bir bölümü çökme meydana gelerek yanında park etmiş olan 06 ABK 057 plakalı otomobilde maddi hasara neden oldu.

Son Dakika: Bir sel haberi de Sinop'tan! Su baskınları yaşandı, Ayancık ilçesinde bir fabrikada işçiler mahsur kaldı

TOPRAK KAYMASI MEYDANA GELDİ

Diğer bir olay ise Enver Bahadır Caddesi üzerinde yaşandı. Sağanak yağışın etkisiyle yolun üzerine küçük çapta bir toprak kayması meydana geldi. Cadde üzerine kayan toprak yığını gelen iş makineleri ile kaldırıldı. Bu sırada gelen trafik polisleri çevrede önlem aldı. Cadde bir süre trafiğe durdurulduktan sonra tekrar açıldı.

"GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, afetlerle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bartın Kumluca Beldesi ve çevresinde aşırı yağışlar nedeniyle sel ve heyelanlar meydana gelmiş, bir vatandaşımız kaybolmuştur. Sinop Ayancık ilçemizde de aşırı yağışlar sele dönüşmüş ve bazı binaları su basmıştır. Valilerimiz başkanlığında gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Arama kurtarma çalışmaları için çevre illerden de takviye ekipler sevk edilmiştir. Gelişmeleri AFAD üzerinden takip ediyoruz." sözlerine yer verdi.

Son Dakika: Bir sel haberi de Sinop'tan! Ayancık ilçesindeki fabrikada işçiler mahsur kaldı, bir hastane tahliye edildi
Son Dakika: Bir sel haberi de Sinop'tan! Ayancık ilçesindeki fabrikada işçiler mahsur kaldı, bir hastane tahliye edildi
Son Dakika: Bir sel haberi de Sinop'tan! Ayancık ilçesindeki fabrikada işçiler mahsur kaldı, bir hastane tahliye edildi
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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları (2)
FERAY FERAY: aminnn aminnn
Cevap Yaz Yayından Kaldır
MAHMUT GULMEZ: bu kadar afetler yangınlar seller bela ve müsibetler çıg gibi üzerimize geliyor.Allah hepimizi korusun
Cevap Yaz 1 17 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

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Son Dakika: Bir sel haberi de Sinop'tan! Ayancık ilçesindeki fabrikada işçiler mahsur kaldı, bir hastane tahliye edildi - Haberler
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