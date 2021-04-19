Son Dakika: Bir İngiliz savaş gemisi, mayıs ayında Karadeniz'e geçiş için Türkiye'ye bildirimde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika: Bir İngiliz savaş gemisi, mayıs ayında Karadeniz'e geçiş için Türkiye'ye bildirimde bulundu

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Son dakika: İngiltere'nin en saygın gazetelerinden biri, dün ülkenin mayıs ayında iki tane fırkateyni Karadeniz'e göndereceğini yazmıştı. Bugün bir İngiliz savaş gemisi, mayıs ayında Karadeniz'e geçiş için Türkiye'ye bildirimde bulundu.

Avrupa ile Rusya arasında Ukrayna üzerinden sert rüzgârlar esmeye devam ederken, İngiltere'nin dün, yerel gazetelerinden biri, ülkenin Mayıs ayında Type 45 destroyer ve Type 23 sınıfı fırkateynlerini Karadeniz'e göndereceğini yazdı. Gazete, İngiltere Kraliyet Donanması'ndan bir yetkilinin açıklamasına dayandırdığı haberinde, gemilerin NATO ve Ukrayna'ya yönelik dayanışma göstergesi olarak bölgeye gönderileceğini aktardı. Bugün, bir İngiliz savaş gemisi, Türkiye'ye mayıs ayında Karadeniz'e geçeceğine dair bildirimde bulundu.

ABD VAZGEÇMİŞTİ

Rusya-Ukrayna geriliminde tercihini Ukrayna'dan yana kullanan ABD de geçtiğimiz günlerde Karadeniz'e savaş gemisi göndereceğini açıklamış ancak birkaç gün içinde bu kararından vazgeçmişti. Karadeniz'de tansiyonun düşmesine izin vermeyen ABD, Rusya'ya yönelik hamlesini yaptırımlar üzerinden gerçekleştirmiş ve 10 diplomatı sınır dışı etmişti.

RUSYA DA BAZI GÜÇLERİNİ BÖLGEYE KAYDIRDI

Ukrayna'nın doğusunda gerilimin bir defa daha yükselmesi ve NATO ülkelerinin bazı gemilerini Karadeniz'e yönlendirmesi nedeniyle Rusya da, Kırım dahil sınırlarını korumak adına bazı güçlerini bölgeye kaydırmış durumda.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti. Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı.

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Savaşın ayak sesleri! ABD vazgeçti ama İngilizler devrede: Karadeniz'e çıkarma yapıyorlar
Savaşın ayak sesleri! ABD vazgeçti ama İngilizler devrede: Karadeniz'e çıkarma yapıyorlar
Son Dakika: Bir İngiliz savaş gemisi, mayıs ayında Karadeniz'e geçiş için Türkiye'ye bildirimde bulundu
Prens Philip öldü mü? İngiltere Prens Philip kimdir? Prens Philip kaç yaşında?
Prens Philip öldü mü? İngiltere Prens Philip kimdir? Prens Philip kaç yaşında?
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Murat Kurum Ziya Selçuk Devlet Bahçeli
Magazin Müjde Ar Ebru Gündeş Burcu Biricik Mustafa Üstündağ
Spor Ali Koç Mesut Özil Bülent Uygun Gökhan Gönül Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son Dakika: Bir İngiliz savaş gemisi, mayıs ayında Karadeniz'e geçiş için Türkiye'ye bildirimde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 12:23:15. #1.16#

title