Son Dakika: Bir İngiliz savaş gemisi, mayıs ayında Karadeniz'e geçiş için Türkiye'ye bildirimde bulundu

Son dakika: İngiltere'nin en saygın gazetelerinden biri, dün ülkenin mayıs ayında iki tane fırkateyni Karadeniz'e göndereceğini yazmıştı. Bugün bir İngiliz savaş gemisi, mayıs ayında Karadeniz'e geçiş için Türkiye'ye bildirimde bulundu.

Avrupa ile Rusya arasında Ukrayna üzerinden sert rüzgârlar esmeye devam ederken, İngiltere'nin dün, yerel gazetelerinden biri, ülkenin Mayıs ayında Type 45 destroyer ve Type 23 sınıfı fırkateynlerini Karadeniz'e göndereceğini yazdı. Gazete, İngiltere Kraliyet Donanması'ndan bir yetkilinin açıklamasına dayandırdığı haberinde, gemilerin NATO ve Ukrayna'ya yönelik dayanışma göstergesi olarak bölgeye gönderileceğini aktardı. Bugün, bir İngiliz savaş gemisi, Türkiye'ye mayıs ayında Karadeniz'e geçeceğine dair bildirimde bulundu.

ABD VAZGEÇMİŞTİ

Rusya-Ukrayna geriliminde tercihini Ukrayna'dan yana kullanan ABD de geçtiğimiz günlerde Karadeniz'e savaş gemisi göndereceğini açıklamış ancak birkaç gün içinde bu kararından vazgeçmişti. Karadeniz'de tansiyonun düşmesine izin vermeyen ABD, Rusya'ya yönelik hamlesini yaptırımlar üzerinden gerçekleştirmiş ve 10 diplomatı sınır dışı etmişti.

RUSYA DA BAZI GÜÇLERİNİ BÖLGEYE KAYDIRDI

Ukrayna'nın doğusunda gerilimin bir defa daha yükselmesi ve NATO ülkelerinin bazı gemilerini Karadeniz'e yönlendirmesi nedeniyle Rusya da, Kırım dahil sınırlarını korumak adına bazı güçlerini bölgeye kaydırmış durumda.