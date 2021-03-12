Son dakika: Bir babanın yıkıldığı an... Olay yerinde "Oğlum bu, beni dinlemedi" diyerek feryat etti
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Son dakika: Bir babanın yıkıldığı an... Olay yerinde "Oğlum bu, beni dinlemedi" diyerek feryat etti

12.03.2021 17:12 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:18

Edinilen son dakika haberine göre Bir babanın yıkıldığı an... Olay yerinde "Oğlum bu, beni dinlemedi" diyerek feryat etti Isparta'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü Olay yerine gelen acılı baba: "Oğlum bu, beni dinlemedi" diyerek feryat etti Isparta'da otomobil ile motosikletin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2...

Bir babanın yıkıldığı an... Olay yerinde "Oğlum bu, beni dinlemedi" diyerek feryat etti

Isparta'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü

Olay yerine gelen acılı baba: "Oğlum bu, beni dinlemedi" diyerek feryat etti

ISPARTA - Isparta'da otomobil ile motosikletin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinde hayatını kaybeden Bünyamin Toptaş'ın babası, 'Oğlum bu, beni dinlemedi" diyerek feryat etti.

Kaza saat 11.25 sıralarında Isparta-Eğirdir karayolunun Aliköy kavşağında meydana geldi. Eğirdir istikametinden kent merkezine seyir halinde olan Emre Kırmızı'nın idaresindeki 42 AGS 854 plakalı otomobil, ışıklı kavşakta Aliköy istikametinden gelen ve plakası olmayan motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan Bünyamin Toptaş ve Mustafa Sarı yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine emniyet, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bünyamin Toptaş'ın hayatını kaybettiğini belirdi. Kazada ağır yaralanan Mustafa Sarı ise ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Sarı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Toptaş'ın cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, otomobil sürücüsü Emre Kırmızı da ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kazanın ardından olay yerine gelen Bünyamin Toptaş'ın babası gözyaşı döktü. Acılı baba, "Oğlum bu, beni dinlemedi" diyerek feryat etti.

Son dakika: Bir babanın yıkıldığı an... Olay yerinde 'Oğlum bu, beni dinlemedi' diyerek feryat etti
Son dakika: Bir babanın yıkıldığı an... Olay yerinde 'Oğlum bu, beni dinlemedi' diyerek feryat etti
Son dakika: Bir babanın yıkıldığı an... Olay yerinde 'Oğlum bu, beni dinlemedi' diyerek feryat etti
Son dakika: Bir babanın yıkıldığı an... Olay yerinde 'Oğlum bu, beni dinlemedi' diyerek feryat etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ SERKAN AYGÜN

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